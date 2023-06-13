https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-تحترق-بشكل-جميل-1078070209.html
بوتين: دبابات "ليوبارد" و"برادلي" تحترق "بشكل جميل"
بوتين: دبابات "ليوبارد" و"برادلي" تحترق "بشكل جميل"
سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من تدمير دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية الصنع بسهولة، التي تستخدمها أوكرانيا في منطقة... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T16:55+0000
2023-06-13T16:55+0000
2023-06-13T16:55+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
رصد عسكري
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وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "برادلي وليوبارد تحترقان بشكل جميل كما توقعنا، ولا أعرف فيما إذا شاهدوا هناك (في الغرب)، الذخيرة داخل الدبابات تعمل (تنفجر)، كل شيء يتطاير في اتجاهات مختلفة".كما أشاد بوتين بدبابة "تي- 90 براريف"، معتبرا إياها أفضل دبابة في العالم، فمجرد دخولها إلى الموقع المطلوب، لا يوجد شيء يمكن للعدو القيام به هناك.وأوضح بوتين: "الآن يمكننا أن نقول أن تي-90 براريف هي أفضل دبابة في العالم، بمجرد دخولها إلى الموقع، ينتهي كل شيء هناك، لا يوجد أحد ولا يوجد شيء للقيام به (بالنسبة للعدو)، علاوة على ذلك فهي أكثر دقة وأعلى أمنًا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصائص ونوعية الأسلحة الروسية تتحسن، وقد أتاحت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فهم كيفية ضبط الجيش الروسي ليكون الأفضل في العالم.وقال بوتين: "لم يعد هناك صناعة دفاعية تقريبًا في أوكرانيا، لكن عملياتنا (الإنتاجية) تتزايد، والجودة تزداد وتتحسن، والخصائص تتحسن، والمدى والدقة أيضا، ولولا حدوث العملية العسكرية الخاصة، فربما لما فهمنا أبدًا كيفية ضبط دفاعنا من أجل أن يكون جيشنا الأفضل في العالم، لكننا سنفعل ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-يعلن-أن-نزع-الترسانة-العسكرية-الأوكرانية-يتم-إنجازه-تدريجيا--عاجل-1078066735.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
بوتين: دبابات "ليوبارد" و"برادلي" تحترق "بشكل جميل"
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سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من تدمير دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية الصنع بسهولة، التي تستخدمها أوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "برادلي وليوبارد تحترقان بشكل جميل كما توقعنا، ولا أعرف فيما إذا شاهدوا هناك (في الغرب)، الذخيرة داخل الدبابات تعمل (تنفجر)، كل شيء يتطاير في اتجاهات مختلفة".
كما أشاد بوتين بدبابة "تي- 90 براريف"، معتبرا إياها أفضل دبابة في العالم، فمجرد دخولها إلى الموقع المطلوب، لا يوجد شيء يمكن للعدو القيام به هناك.
وأوضح بوتين: "الآن يمكننا أن نقول أن تي-90 براريف هي أفضل دبابة في العالم، بمجرد دخولها إلى الموقع، ينتهي كل شيء هناك، لا يوجد أحد ولا يوجد شيء للقيام به (بالنسبة للعدو)، علاوة على ذلك فهي أكثر دقة وأعلى أمنًا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصائص ونوعية الأسلحة الروسية تتحسن، وقد أتاحت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فهم كيفية ضبط الجيش الروسي ليكون الأفضل في العالم.
وقال بوتين
: "لم يعد هناك صناعة دفاعية تقريبًا في أوكرانيا، لكن عملياتنا (الإنتاجية) تتزايد، والجودة تزداد وتتحسن، والخصائص تتحسن، والمدى والدقة أيضا، ولولا حدوث العملية العسكرية الخاصة، فربما لما فهمنا أبدًا كيفية ضبط دفاعنا من أجل أن يكون جيشنا الأفضل في العالم، لكننا سنفعل ذلك".