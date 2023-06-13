https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-روسيا-تفكر-بالانسحاب-من-صفقة-الحبوب--عاجل-1078068694.html
بوتين: روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب
بوتين: روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T15:56+0000
2023-06-13T15:56+0000
2023-06-13T16:08+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب، وأوكرانيا تستخدم الموانئ المخصصة لتنفيذ الصفقة لإرسال القوارب المسيرة كما فعلت أخيرا ضد أحد سفننا، التي كانت تحمي خطوط غاز السيل التركي". وأشار الرئيس إلى أن "موسكو تعرضت للخداع مرة أخرى، ولم يتم فعل أي شيء فيما يتعلق بتحرير الإمدادات (إمدادات الحبوب) من روسيا".وصرح بوتين أن روسيا مستعدة لتزويد أفقر الدول بالحبوب مجانًا، وسيتم بحث هذه القضية مع قادة الدول الأفريقية.وأردف بوتين: "يعتبر بيع الحبوب كجزء من صفقة الحبوب هو المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي لأوكرانيا، وقد انهار كل شيء آخر في البلاد".وقال بوتين إن "الغرب في حال كان يريد حل الصراع في أوكرانيا، فإنهم يحتاجون فقط إلى وقف توريد الأسلحة (إلى أوكرانيا)".وتابع بوتين: "روسيا لم ترفض أبدًا إجراء أي مفاوضات قد تؤدي إلى تسوية الوضع في أوكرانيا".وأشار إلى أنه خلال المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، تم بالفعل إعداد وثيقة.
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب
15:56 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 16:08 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب.
وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب، وأوكرانيا تستخدم الموانئ المخصصة لتنفيذ الصفقة لإرسال القوارب المسيرة كما فعلت أخيرا ضد أحد سفننا، التي كانت تحمي خطوط غاز السيل التركي".
نحن لا نفعل ذلك (صفقة الحبوب) من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل البلدان الصديقة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار الرئيس إلى أن "موسكو تعرضت للخداع مرة أخرى، ولم يتم فعل أي شيء فيما يتعلق بتحرير الإمدادات (إمدادات الحبوب) من روسيا".
وصرح بوتين أن روسيا مستعدة لتزويد أفقر الدول بالحبوب مجانًا، وسيتم بحث هذه القضية مع قادة الدول الأفريقية.
كمية الحبوب التي حصلت عليها أفقر البلدان سنكون مستعدين لتقديمها مجانًا، نحتاج إلى مناقشة كل شيء، بما في ذلك عندما يصل أصدقاؤنا من الدول الأفريقية ... قريبًا جدًا.
وأردف بوتين: "يعتبر بيع الحبوب كجزء من صفقة الحبوب هو المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي لأوكرانيا، وقد انهار كل شيء آخر في البلاد".
اليوم، قد أكون مخطئًا ، لكن يبدو لي أن هذا هو المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي لأوكرانيا، كل شيء آخر قد انهار عمليًا.
وقال بوتين إن "الغرب في حال كان يريد حل الصراع في أوكرانيا، فإنهم يحتاجون فقط إلى وقف توريد الأسلحة (إلى أوكرانيا)".
وتابع بوتين: "روسيا لم ترفض أبدًا إجراء أي مفاوضات قد تؤدي إلى تسوية الوضع في أوكرانيا".
لم نرفض أبدا، لقد قلت هذا بالفعل ألف مرة، ولم نرفض أبدا إجراء أي مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سلمية، لقد تحدثنا دائما عن هذا.
وأشار إلى أنه خلال المحادثات بين روسيا
وأوكرانيا في اسطنبول، تم بالفعل إعداد وثيقة.