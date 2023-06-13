https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-روسيا-تفكر-بالانسحاب-من-صفقة-الحبوب--عاجل-1078068694.html

بوتين: روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب

بوتين: روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T15:56+0000

2023-06-13T15:56+0000

2023-06-13T16:08+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب، وأوكرانيا تستخدم الموانئ المخصصة لتنفيذ الصفقة لإرسال القوارب المسيرة كما فعلت أخيرا ضد أحد سفننا، التي كانت تحمي خطوط غاز السيل التركي". وأشار الرئيس إلى أن "موسكو تعرضت للخداع مرة أخرى، ولم يتم فعل أي شيء فيما يتعلق بتحرير الإمدادات (إمدادات الحبوب) من روسيا".وصرح بوتين أن روسيا مستعدة لتزويد أفقر الدول بالحبوب مجانًا، وسيتم بحث هذه القضية مع قادة الدول الأفريقية.وأردف بوتين: "يعتبر بيع الحبوب كجزء من صفقة الحبوب هو المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي لأوكرانيا، وقد انهار كل شيء آخر في البلاد".وقال بوتين إن "الغرب في حال كان يريد حل الصراع في أوكرانيا، فإنهم يحتاجون فقط إلى وقف توريد الأسلحة (إلى أوكرانيا)".وتابع بوتين: "روسيا لم ترفض أبدًا إجراء أي مفاوضات قد تؤدي إلى تسوية الوضع في أوكرانيا".وأشار إلى أنه خلال المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، تم بالفعل إعداد وثيقة.

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روسيا, فلاديمير بوتين