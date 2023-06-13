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بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-يعلن-أن-نزع-الترسانة-العسكرية-الأوكرانية-يتم-إنجازه-تدريجيا--عاجل-1078066735.html
بوتين يعلن أن نزع الترسانة العسكرية الأوكرانية يتم إنجازه تدريجيا
بوتين يعلن أن نزع الترسانة العسكرية الأوكرانية يتم إنجازه تدريجيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيًا وبطريقة ممنهجة. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T14:57+0000
2023-06-13T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح بوتين في لقاء مع مراسلين حربيين: "بالنسبة لنزع السلاح (الأوكراني) نفعل ذلك تدريجيًا وبطريقة ممنهجة".وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا بالنسبة للغرب هي أحد أدوات زعزعة استقرار روسيا.كما نوه إلى أن "الرئيس السابق لأوكرانيا، فيكتور يوشينكو، أصبح زعيمًا للبلاد نتيجة انقلاب عسكري - نتيجة للجولة الثالثة".وأضاف بوتين، بأن الجولة الثالثة لم ينص عليها الدستور، وأن تولي يوشينكو الرئاسة- هو انقلاب، حدث "على الأقل بطريقة سلمية نسبيًا".واستطرد بوتين: "روسيا كانت ولا تزال مستعدة لأطيب العلاقات مع جميع دول الاتحاد السوفياتي السابق".وعلق بوتين على هجمات المسيرات على روسيا: "حدث هذا في سوريا وسرعان ما تعلمنا كيفية مكافحتها وهنا أيضًا مسألة يمكن حلها".وأشار بوتين إلى أن "روسيا بالتأكيد لم يكن لديها مصلحة بالمأساة في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية والعواقب الوخيمة على المناطق الروسية الجديدة".كما صرح بوتين أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار بوتين إلى أن "تنفيذ العملية العسكرية الخاصة جاء ردا على تجاوز خطوط روسيا الحمراء".
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-على-المحاور-الأربع-وأهداف-العملية-العسكرية-ثابتة--عاجل-1078063388.html
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روسيا, رصد عسكري, فلاديمير بوتين
روسيا, رصد عسكري, فلاديمير بوتين

بوتين يعلن أن نزع الترسانة العسكرية الأوكرانية يتم إنجازه تدريجيا

14:57 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 15:13 GMT 13.06.2023)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيًا وبطريقة ممنهجة.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح بوتين في لقاء مع مراسلين حربيين: "بالنسبة لنزع السلاح (الأوكراني) نفعل ذلك تدريجيًا وبطريقة ممنهجة".
وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا بالنسبة للغرب هي أحد أدوات زعزعة استقرار روسيا.
أوكرانيا هي أحد مجالات العمل لزعزعة استقرار روسيا، وبحساب أكثر دقة، كان يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عندما تم اتخاذ القرارات بشأن انهيار الاتحاد السوفييتي.
كما نوه إلى أن "الرئيس السابق لأوكرانيا، فيكتور يوشينكو، أصبح زعيمًا للبلاد نتيجة انقلاب عسكري - نتيجة للجولة الثالثة".

كيف وصل يوشينكو إلى السلطة في أوكرانيا؟ كنتيجة لأعمال مشروعة؟ ... كيف وصل إلى السلطة؟ نحن نعلم، أنهم اخترعوا الجولة الثالثة من التصويت.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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14:11 GMT
وأضاف بوتين، بأن الجولة الثالثة لم ينص عليها الدستور، وأن تولي يوشينكو الرئاسة- هو انقلاب، حدث "على الأقل بطريقة سلمية نسبيًا".
واستطرد بوتين: "روسيا كانت ولا تزال مستعدة لأطيب العلاقات مع جميع دول الاتحاد السوفياتي السابق".

كنا وما زلنا مستعدين لأطيب العلاقات مع جميع جيراننا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وهذا ما نفعله بالضبط لقد سلمنا بذلك (بما حدث)... ما حدث قد حدث، ويجب أن نتعايش مع ذلك.

وعلق بوتين على هجمات المسيرات على روسيا: "حدث هذا في سوريا وسرعان ما تعلمنا كيفية مكافحتها وهنا أيضًا مسألة يمكن حلها".
وأشار بوتين إلى أن "روسيا بالتأكيد لم يكن لديها مصلحة بالمأساة في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية والعواقب الوخيمة على المناطق الروسية الجديدة".
الجانب الأوكراني وحده المسؤول عن مأساة محطة كاخوفسكايا وسعى جاهداً لتنفيذ ذلك.
كما صرح بوتين أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".
إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها، مفهوم، أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل، لكن ومع ذلك، هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد، لدينا خسائر أقل بـ 10 أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار بوتين إلى أن "تنفيذ العملية العسكرية الخاصة جاء ردا على تجاوز خطوط روسيا الحمراء".
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