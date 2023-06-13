https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-يعلن-أن-نزع-الترسانة-العسكرية-الأوكرانية-يتم-إنجازه-تدريجيا--عاجل-1078066735.html

بوتين يعلن أن نزع الترسانة العسكرية الأوكرانية يتم إنجازه تدريجيا

بوتين يعلن أن نزع الترسانة العسكرية الأوكرانية يتم إنجازه تدريجيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيًا وبطريقة ممنهجة. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T14:57+0000

2023-06-13T14:57+0000

2023-06-13T15:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

فلاديمير بوتين

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موسكو- سبوتنيك. وأوضح بوتين في لقاء مع مراسلين حربيين: "بالنسبة لنزع السلاح (الأوكراني) نفعل ذلك تدريجيًا وبطريقة ممنهجة".وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا بالنسبة للغرب هي أحد أدوات زعزعة استقرار روسيا.كما نوه إلى أن "الرئيس السابق لأوكرانيا، فيكتور يوشينكو، أصبح زعيمًا للبلاد نتيجة انقلاب عسكري - نتيجة للجولة الثالثة".وأضاف بوتين، بأن الجولة الثالثة لم ينص عليها الدستور، وأن تولي يوشينكو الرئاسة- هو انقلاب، حدث "على الأقل بطريقة سلمية نسبيًا".واستطرد بوتين: "روسيا كانت ولا تزال مستعدة لأطيب العلاقات مع جميع دول الاتحاد السوفياتي السابق".وعلق بوتين على هجمات المسيرات على روسيا: "حدث هذا في سوريا وسرعان ما تعلمنا كيفية مكافحتها وهنا أيضًا مسألة يمكن حلها".وأشار بوتين إلى أن "روسيا بالتأكيد لم يكن لديها مصلحة بالمأساة في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية والعواقب الوخيمة على المناطق الروسية الجديدة".كما صرح بوتين أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار بوتين إلى أن "تنفيذ العملية العسكرية الخاصة جاء ردا على تجاوز خطوط روسيا الحمراء".

https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-على-المحاور-الأربع-وأهداف-العملية-العسكرية-ثابتة--عاجل-1078063388.html

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روسيا, رصد عسكري, فلاديمير بوتين