https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-يوقع-قانونا-بفسخ-الاتفاق-مع-أوكرانيا-حول-التعاون-في-بحر-آزوف-ومضيق-كيرتش-1078059402.html

بوتين يوقع قانونا بفسخ الاتفاق مع أوكرانيا حول التعاون في بحر آزوف ومضيق كيرتش

بوتين يوقع قانونا بفسخ الاتفاق مع أوكرانيا حول التعاون في بحر آزوف ومضيق كيرتش

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونًا بشأن فسخ الاتفاقية الموقعة مع أوكرانيا حول التعاون في بحر "آزوف" ومضيق "كيرتش". 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T12:53+0000

2023-06-13T12:53+0000

2023-06-13T12:54+0000

روسيا

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وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الإلكترونية للحكومة الروسية: "أحال بوتين إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون بشأن فسخ الاتفاقية الموقعة في كيرتش، بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2003، بين روسيا وأوكرانيا، بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش في 24 أيار/مايو". ولم تتضمن الاتفاقية إشارة إلى الحدود. وكان من المفترض أن يبرم البلدان اتفاقية منفصلة لترسيم الأحواض المائية المتاخمة للحدود.وبعد تحرير عدد من المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف. في مايو 2022، وأعلنت السلطات الأوكرانية الإغلاق المؤقت لأربعة موانئ بحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، وهي، ماريوبول، بيرديانسك، خيرسون وسكادوفسك - بسبب عدم القدرة على تقديم خدمات السفن.وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي استفتاء العام 2014، أيد 96.77 في المئة من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6 في المئة في سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضي محتلة مؤقتًا، لكن القيادة الروسية أكدت مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه الجزيرة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، وفق الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبحسب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".

https://sputnikarabic.ae/20230612/بوتين-يؤكد-أهمية-العملية-العسكرية-الخاصة-لتقوية-روسيا-1078033886.html

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