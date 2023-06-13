https://sputnikarabic.ae/20230613/تصويت-هل-شكل-تسليم-كييف-دبابات-ليوبارد-نقطة-تحول-أم-أنها-نمر-من-ورق؟-1078059752.html
تصويت... هل شكل تسليم كييف دبابات ليوبارد "نقطة تحول" أم أنها "نمر من ورق"؟
تصويت... هل شكل تسليم كييف دبابات ليوبارد "نقطة تحول" أم أنها "نمر من ورق"؟
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق سيطرة القوات الروسية على دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، بعد نجاح القوات الروسية... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T13:07+0000
2023-06-13T13:07+0000
2023-06-13T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
استطلاعات الرأي
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وأكد محللون وخبراء عسكريون أن ما حدث خلال الأيام السابقة قد خيب ظنون قادة الغرب الذين توقعوا أن تسليم هذه المدرعات لنظام كييف سوف يشكل نقطة تحول في مجريات الأحداث.وشدد آخرون على أن تسليم هذه المدرعات ما هو إلا عبارة عن "فقاعة إعلامية" حاول الغرب استخدامها بهدف الضغط السياسي والتفاوض. برأيكم: هل شكل تسليم الغرب لنظام كييف دبابات ليوبارد "نقطة تحول" أم أنها "نمر من ورق"؟شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديوشاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديوشاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
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العالم, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل شكل تسليم كييف دبابات ليوبارد "نقطة تحول" أم أنها "نمر من ورق"؟
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق سيطرة القوات الروسية على دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، بعد نجاح القوات الروسية بصد سلسلة هجمات أوكرانية فاشلة تكبدت فيها الكثير من الخسائر في الجند والعتاد.
وأكد محللون وخبراء عسكريون أن ما حدث خلال الأيام السابقة قد خيب ظنون قادة الغرب الذين توقعوا أن تسليم هذه المدرعات لنظام كييف سوف يشكل نقطة تحول في مجريات الأحداث.
وشدد آخرون على أن تسليم هذه المدرعات ما هو إلا عبارة عن "فقاعة إعلامية" حاول الغرب استخدامها بهدف الضغط السياسي والتفاوض. برأيكم: هل شكل تسليم الغرب لنظام كييف دبابات ليوبارد "نقطة تحول" أم أنها "نمر من ورق"؟