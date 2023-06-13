تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:30 GMT 13.06.2023
05:29 GMT 13.06.2023
صدت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية غربي قرية ليفادنو، ودمرت قوة بشرية وثلاث دبابات وثلاث عربات مصفحة على محور جنوب دونيتسك، وفقاً لتصريح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "الشرق"، أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك".
05:29 GMT 13.06.2023
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 145 وحدة من الذخيرة المختلفة، وفقاً لمكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.