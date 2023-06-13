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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078040336.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T05:28+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:28 GMT 13.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:30 GMT 13.06.2023
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
05:29 GMT 13.06.2023
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك وتدمر عدة دبابات
صدت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية غربي قرية ليفادنو، ودمرت قوة بشرية وثلاث دبابات وثلاث عربات مصفحة على محور جنوب دونيتسك، وفقاً لتصريح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "الشرق"، أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك".
05:29 GMT 13.06.2023
قوات أوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 145 وحدة من الذخيرة المختلفة، وفقاً لمكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
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Последствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
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