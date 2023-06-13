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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/جندي-روسي-يوثق-تدمير-مدرعة-برادلي-من-داخل-دبابة-روسية-فيديو-1078058824.html
جندي روسي يوثق تدمير مدرعة "برادلي" من داخل دبابة روسية... فيديو
جندي روسي يوثق تدمير مدرعة "برادلي" من داخل دبابة روسية... فيديو
صوّر جندي روسي فيديو من داخل قمرة قيادة دبابة روسية يوثق تدمير عربة جند من نوع "برادلي" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية خلال صد هجوم على محور زابوروجيه. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T12:30+0000
2023-06-13T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية الصنع ودبابات "ليوبارد-2أبي" الألمانية.وقالت وزارة الدفاع: "جنود من وحدات مجموعة "فوستوك" يتفقدون دبابات العدو وعربات المشاة القتالية التي تم الاستيلاء عليها في المعركة".وأوضحت الوزارة أن "بعض محركات المعدات الغربية الصنع ودبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي القتالية للمشاة أمريكية الصنع، ما زالت تعمل، مما يدل على مرور وقت قصير من المعركة وهروب القوات الأوكرانية من المركبات القتالية الجاهزة للقتال".
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رصد عسكري
رصد عسكري

جندي روسي يوثق تدمير مدرعة "برادلي" من داخل دبابة روسية... فيديو

12:30 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev /  / الانتقال إلى بنك الصورعربة "برادلي"
عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev /
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صوّر جندي روسي فيديو من داخل قمرة قيادة دبابة روسية يوثق تدمير عربة جند من نوع "برادلي" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية خلال صد هجوم على محور زابوروجيه.
وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية الصنع ودبابات "ليوبارد-2أبي" الألمانية.
وقالت وزارة الدفاع: "جنود من وحدات مجموعة "فوستوك" يتفقدون دبابات العدو وعربات المشاة القتالية التي تم الاستيلاء عليها في المعركة".
وأوضحت الوزارة أن "بعض محركات المعدات الغربية الصنع ودبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي القتالية للمشاة أمريكية الصنع، ما زالت تعمل، مما يدل على مرور وقت قصير من المعركة وهروب القوات الأوكرانية من المركبات القتالية الجاهزة للقتال".
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMT
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