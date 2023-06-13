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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/جنود-روس-يخرجون-من-خنادقهم-ويحولون-المدرعات-الأوكرانية-المهاجمة-إلى-رماد-فيديو-1078061323.html
جنود روس يخرجون من خنادقهم ويحولون المدرعات الأوكرانية المهاجمة إلى رماد... فيديو
جنود روس يخرجون من خنادقهم ويحولون المدرعات الأوكرانية المهاجمة إلى رماد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تصدي مجموعة قوات "فوستوك" الروسية لهجوم أوكراني جنوبي دونيتسك وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العديد والعتاد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T13:31+0000
2023-06-13T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف يخرج الجنود الروس من خنادقهم ويطلقون النار على المعدات الأوكرانية، فتتحول إلى رماد.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك فقدت أكثر من 600 جندي في يوم واحد.وبحسب الوزارة، واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكذلك في منطقة مدينة أرتيوموفسك.وأضاف البيان: "بالإجراءات الشجاعة والحاسمة لوحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع الهجمات، ومن بين ناقلات الجند العشر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجمات، تم تدمير ثماني ناقلات".
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود روس يخرجون من خنادقهم ويحولون المدرعات الأوكرانية المهاجمة إلى رماد... فيديو

13:31 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhailosvkiy / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhailosvkiy
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تصدي مجموعة قوات "فوستوك" الروسية لهجوم أوكراني جنوبي دونيتسك وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العديد والعتاد.
ويظهر في الفيديو كيف يخرج الجنود الروس من خنادقهم ويطلقون النار على المعدات الأوكرانية، فتتحول إلى رماد.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك فقدت أكثر من 600 جندي في يوم واحد.
وبحسب الوزارة، واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكذلك في منطقة مدينة أرتيوموفسك.
وأضاف البيان: "بالإجراءات الشجاعة والحاسمة لوحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع الهجمات، ومن بين ناقلات الجند العشر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجمات، تم تدمير ثماني ناقلات".
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:05 GMT
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