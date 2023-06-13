https://sputnikarabic.ae/20230613/جنود-روس-يخرجون-من-خنادقهم-ويحولون-المدرعات-الأوكرانية-المهاجمة-إلى-رماد-فيديو-1078061323.html
جنود روس يخرجون من خنادقهم ويحولون المدرعات الأوكرانية المهاجمة إلى رماد... فيديو
جنود روس يخرجون من خنادقهم ويحولون المدرعات الأوكرانية المهاجمة إلى رماد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تصدي مجموعة قوات "فوستوك" الروسية لهجوم أوكراني جنوبي دونيتسك وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العديد والعتاد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T13:31+0000
2023-06-13T13:31+0000
2023-06-13T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف يخرج الجنود الروس من خنادقهم ويطلقون النار على المعدات الأوكرانية، فتتحول إلى رماد.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك فقدت أكثر من 600 جندي في يوم واحد.وبحسب الوزارة، واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكذلك في منطقة مدينة أرتيوموفسك.وأضاف البيان: "بالإجراءات الشجاعة والحاسمة لوحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع الهجمات، ومن بين ناقلات الجند العشر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجمات، تم تدمير ثماني ناقلات".
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود روس يخرجون من خنادقهم ويحولون المدرعات الأوكرانية المهاجمة إلى رماد... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تصدي مجموعة قوات "فوستوك" الروسية لهجوم أوكراني جنوبي دونيتسك وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العديد والعتاد.
ويظهر في الفيديو كيف يخرج الجنود الروس من خنادقهم ويطلقون النار على المعدات الأوكرانية، فتتحول إلى رماد.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك فقدت أكثر من 600 جندي في يوم واحد.
وبحسب الوزارة، واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكذلك في منطقة مدينة أرتيوموفسك.
وأضاف البيان: "بالإجراءات الشجاعة والحاسمة لوحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع الهجمات، ومن بين ناقلات الجند العشر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجمات، تم تدمير ثماني ناقلات".