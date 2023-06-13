https://sputnikarabic.ae/20230613/خبير-التعاون-بين-الصين-والسعودية-كبير-ولا-يمكن-لأي-دولة-أن-تمنع-ذلك-1078061875.html

خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك

خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T13:44+0000

2023-06-13T13:44+0000

2023-06-13T13:44+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك

مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يختتم أعماله بإطلاق "إعلان الرياض". عن هذا الموضوع، تحدث الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدولية، الدكتور نادر رونغ لـ "بلا قيود"، وقال:واشنطن ستقدم قريبا حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي أس أم" للدراسات:هولندا وكندا تقاضيان سوريا أمام محكمة العدل الدولية بسبب اتهامات تعذيب. حول هذا الموضوع، قال الكاتب السّياسي والخبير بالعلاقات الدولية، الدكتور عمار مرهج لبرنامج "بلا قيود":فلسطين توجه طلبا لأمريكا بشأن عزم إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. في هذا الصدد قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور أكرم عطا الله لبرنامجنا:واشنطن تدرج 50 مؤسسة في العالم في القائمة السوداء التجارية بينها 5 شركات إماراتية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي الصيني، الدكتور غسّان يوسف لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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