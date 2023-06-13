https://sputnikarabic.ae/20230613/خبير-التعاون-بين-الصين-والسعودية-كبير-ولا-يمكن-لأي-دولة-أن-تمنع-ذلك-1078061875.html
خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك
خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T13:44+0000
2023-06-13T13:44+0000
2023-06-13T13:44+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك
خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك
مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يختتم أعماله بإطلاق "إعلان الرياض". عن هذا الموضوع، تحدث الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدولية، الدكتور نادر رونغ لـ "بلا قيود"، وقال:واشنطن ستقدم قريبا حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي أس أم" للدراسات:هولندا وكندا تقاضيان سوريا أمام محكمة العدل الدولية بسبب اتهامات تعذيب. حول هذا الموضوع، قال الكاتب السّياسي والخبير بالعلاقات الدولية، الدكتور عمار مرهج لبرنامج "بلا قيود":فلسطين توجه طلبا لأمريكا بشأن عزم إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. في هذا الصدد قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور أكرم عطا الله لبرنامجنا:واشنطن تدرج 50 مؤسسة في العالم في القائمة السوداء التجارية بينها 5 شركات إماراتية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي الصيني، الدكتور غسّان يوسف لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: التعاون بين الصين والسعودية كبير ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يختتم أعماله بإطلاق "إعلان الرياض". عن هذا الموضوع، تحدث الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدولية، الدكتور نادر رونغ لـ "بلا قيود"، وقال:
"إنّ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم والسعودية أكبر مصدّر للنفط، فالتعاون بينهما يمكن أن يساعد على الاستقرار في العالم ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك".
واشنطن ستقدم قريبا حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي أس أم" للدراسات:
"إنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي دماغ الناتو وعضلاته والأوروبيون لا يمكنهم التخلي عن القرار الأمريكي الذي يركز على دعم أوكرانيا لاستنزاف روسيا، ولكن قد ترد روسيا بشكل عنيف وبهذه الطريقة قد يخسر الجميع المعركة".
هولندا وكندا تقاضيان سوريا أمام محكمة العدل الدولية بسبب اتهامات تعذيب. حول هذا الموضوع، قال الكاتب السّياسي والخبير بالعلاقات الدولية، الدكتور عمار مرهج لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ الفكر الأوروبي يريد فرض طريقته وتشويه سمعة سوريا، خاصة وأنها عادت للساحة الدولية وهذا الأمر لم يرق لأوروبا".
فلسطين توجه طلبا لأمريكا بشأن عزم إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. في هذا الصدد قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور أكرم عطا الله لبرنامجنا:
"إنّ السلام انتهى، وبعد 2014 لم يجر أي حديث عن السلام، والجميع يدرك أن إسرائيل تفعل كل هذا لوأد حل الدولتين".
واشنطن تدرج 50 مؤسسة في العالم في القائمة السوداء التجارية بينها 5 شركات إماراتية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي الصيني، الدكتور غسّان يوسف لـ "بلا قيود":
"إنّ الصين عملاق اقتصادي وهذه القيود لن تؤثر عليها، خصوصا وأن العملية الصينية ليست مربوطة بالدولار الأمريكي كما باقي العملات".
التفاصيل في الملف الصوتي...