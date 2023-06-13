https://sputnikarabic.ae/20230613/دي-تي---10-مركبة-نقل-عسكرية-روسية-يمكنها-عبور-الموانع-المائية-1078065217.html

"دي تي - 10"... مركبة نقل عسكرية روسية يمكنها عبور الموانع المائية

"دي تي - 10"... مركبة نقل عسكرية روسية يمكنها عبور الموانع المائية

تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم، وتصنف قوة مركباتها العسكرية في المرتبة الثالثة عالميًا، ومنها مركبة النقل "دي تي - 10" المطوّرة، التي يمكنها عبور الموانع... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T15:00+0000

2023-06-13T15:00+0000

2023-06-13T15:00+0000

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وتم تصميم النسخة المطورة من هذا المركبة التي تحمل اسم "دي تي - 10 بي إم" وهي عبارة عن وحدتي نقل يمكنهما عبور الموانع المائية، كما يمكنها العمل في ظروف التربة الطينية بجميع أنواعها وعبور الموانع الطبيعية التي يصعب على المركبات العسكرية الأخرى تجاوزها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للمركبة "دي تي - 10"؟وتعد هذه المركبة وسيلة نقل مثالية خاصة في موسم الأمطار الذي يتسبب في تحول الطرق والممرات إلى ممرات غير صالحة للعمل بالنسبة للمركبات الأخرى.ولفت الموقع إلى أن المركبة العسكرية الروسية "دي تي - 10" مصممة لنقل الأفراد والعتاد العسكري عبر أسوأ الممرات البرية خاصة تلك التي يتم عبورها لأول مرة دون الحاجة للاعتماد على مركبات الاستطلاع.وتعتمد فكرة استخدام المركبة المزدوجة في أن إحداهما تكون مخصصة لوحدة الجر وقمرة القيادة، بينما توفر الوحدة الأخرى مساحة مناسبة لنقل الجنود والعتاد العسكري.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن