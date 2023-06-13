https://sputnikarabic.ae/20230613/روسيا-تعرب-عن-استعدادها-للتعاون-مع-قطر-في-حل-المشاكل-الدولية-والإقليمية-1078073816.html
روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع قطر في حل المشاكل الدولية والإقليمية"
روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع قطر في حل المشاكل الدولية والإقليمية"
أعرب سفير روسيا الاتحادية لدى قطر، دميتري دوجادكين، عن استعداد بلاده للتعاون مع قطر في حل المشاكل الإقليمية والدولية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T21:24+0000
2023-06-13T21:24+0000
2023-06-13T21:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن دوجادكين خلال حفل احتفالي بمناسبة العيد الوطني لروسيا عن استعداد روسيا للعمل بنشاط مع الشركاء القطريين من أجل حل المشاكل الإقليمية والدولية، وذلك لصالح السلام والأمن للبشرية جمعاء.كما أعرب عن رغبتهم في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية المتينة والمتبادلة المنفعة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن قطر تحظى بمكانة عالية على المستوى العالمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح السفير أنه على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، يجري حوار سياسي وتبادل للوفود بشكل نشط بين روسيا وقطر.
https://sputnikarabic.ae/20230411/في-حوار-لـسبوتنيك--الأحمد-يكشف-تفاصيل-تعاون-البحرين-الاقتصادي-مع-روسيا-وإيران-ومصر-وقطر-1075801650.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع قطر في حل المشاكل الدولية والإقليمية"
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أعرب سفير روسيا الاتحادية لدى قطر، دميتري دوجادكين، عن استعداد بلاده للتعاون مع قطر في حل المشاكل الإقليمية والدولية.
موسكو - سبوتنيك
. وأعلن دوجادكين خلال حفل احتفالي بمناسبة العيد الوطني لروسيا عن استعداد روسيا للعمل بنشاط مع الشركاء القطريين من أجل حل المشاكل الإقليمية والدولية، وذلك لصالح السلام والأمن للبشرية جمعاء.
كما أعرب عن رغبتهم في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية المتينة والمتبادلة المنفعة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن قطر تحظى بمكانة عالية على المستوى العالمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح السفير أنه على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، يجري حوار سياسي وتبادل للوفود بشكل نشط بين روسيا وقطر.