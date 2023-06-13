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https://sputnikarabic.ae/20230613/سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-تدمر-غواصة-العدو-في-بحر-اليابان-وبحر-أوخوتسك-فيديو-1078040010.html
سفن أسطول المحيط الهادئ تدمر غواصة "العدو" في بحر اليابان وبحر أوخوتسك... فيديو
سفن أسطول المحيط الهادئ تدمر غواصة "العدو" في بحر اليابان وبحر أوخوتسك... فيديو
خلال التدريبات العملياتية، اكتشفت السفن المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة افتراضية للعدو وهاجمتها، كما أطلقت نيران المدفعية على أهداف بحرية... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T04:44+0000
2023-06-13T04:44+0000
رصد عسكري
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تجري التدريبات العملياتية لتجميع قوات أسطول المحيط الهادئ في منطقة البحر البعيدة في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك. تتدرب مجموعات السفن على تصرفات قوات الأسطول بعيدا عن القواعد الدائمة، وتجري المعارك البحرية، والعمليات المضادة للغواصات، وتنظم الدفاع الجوي لمفارز السفن.في أحد التدريبات، قامت الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف والسفن الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال تريبوتس والأدميرال بانتيليف، كجزء من مجموعة تكتيكية، بالبحث عن غواصة افتراضية للعدو وتعقبها وتدميرها. تم استخدام قنابل بحرية لتدمير الغواصة الافتراضية.بعد ذلك، أطلقت السفن نيرانًا من مدفعية مشتركة على أهداف بحرية وجوية من مدافع أكيه- 100 عيار 100 ملم، وقامت بالتشويش على معدات العدو الافتراضي.كما تدربت طواقم السفن على تطهير منطقة فيها ألغام. تم استخدام مدفعية آلية من عيار 30 ملم من طراز أكيه-630، لتدمير اللغم البحري العائم، حسب قناة زفيزدا الروسية.تجري التدريبات العملياتية لقوات الأسطول المتنوعة في منطقة البحر البعيد بقيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأميرال فيكتور لين في الفترة من 5 إلى 20 يونيو/حزيران، حسب خطة التدريب لهيئات القيادة والإدارة العسكرية. وتضم أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم الأسطول، وحوالي 35 طائرة من الطيران البحري، وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف عسكري.
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رصد عسكري
رصد عسكري

سفن أسطول المحيط الهادئ تدمر غواصة "العدو" في بحر اليابان وبحر أوخوتسك... فيديو

04:44 GMT 13.06.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevمناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
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خلال التدريبات العملياتية، اكتشفت السفن المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة افتراضية للعدو وهاجمتها، كما أطلقت نيران المدفعية على أهداف بحرية وجوية.
تجري التدريبات العملياتية لتجميع قوات أسطول المحيط الهادئ في منطقة البحر البعيدة في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك. تتدرب مجموعات السفن على تصرفات قوات الأسطول بعيدا عن القواعد الدائمة، وتجري المعارك البحرية، والعمليات المضادة للغواصات، وتنظم الدفاع الجوي لمفارز السفن.
في أحد التدريبات، قامت الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف والسفن الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال تريبوتس والأدميرال بانتيليف، كجزء من مجموعة تكتيكية، بالبحث عن غواصة افتراضية للعدو وتعقبها وتدميرها. تم استخدام قنابل بحرية لتدمير الغواصة الافتراضية.
بعد ذلك، أطلقت السفن نيرانًا من مدفعية مشتركة على أهداف بحرية وجوية من مدافع أكيه- 100 عيار 100 ملم، وقامت بالتشويش على معدات العدو الافتراضي.
كما تدربت طواقم السفن على تطهير منطقة فيها ألغام. تم استخدام مدفعية آلية من عيار 30 ملم من طراز أكيه-630، لتدمير اللغم البحري العائم، حسب قناة زفيزدا الروسية.
تجري التدريبات العملياتية لقوات الأسطول المتنوعة في منطقة البحر البعيد بقيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأميرال فيكتور لين في الفترة من 5 إلى 20 يونيو/حزيران، حسب خطة التدريب لهيئات القيادة والإدارة العسكرية. وتضم أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم الأسطول، وحوالي 35 طائرة من الطيران البحري، وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف عسكري.
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