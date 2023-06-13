https://sputnikarabic.ae/20230613/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لتشخيص-الصرع-1078058367.html
علماء روس يطورون طريقة جديدة لتشخيص الصرع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لتشخيص الصرع
طور العلماء الروس برنامجا لتشخيص الصرع، والذي يساعد على تقليل الأعمال الروتينية للطبيب بنسبة 95%. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T12:20+0000
2023-06-13T12:20+0000
2023-06-13T12:20+0000
مجتمع
علوم
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وفقا لهم، فإن الابتكار ليس له نظائر مباشرة في العالم. تم نشر النتائج في مجلة Applied Science.الصرع مرض عصبي خطير يؤثر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، على ما يصل إلى 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.لتشخيص وعلاج هذا المرض في الممارسة السريرية، يتم استخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، والذي يسمح بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ. تتضمن الأساليب الحالية المعالجة "اليدوية" لنتائج مخطط كهربية الدماغ بواسطة الطبيب، والتي قد تستغرق ما يصل إلى ست ساعات لمريض واحد.طور علماء روس برنامجًا يمكنه البحث بشكل مستقل في مجموعة بيانات EEG عن علامات النشاط الكهربائي غير الطبيعي المميز لحالة النوبة. وفقًا للمطورين، ستصبح الخوارزمية المقترحة أساس نظام دعم القرار الطبي.وبحسب المؤلفين، تم تطبيق هذا النهج لتشخيص الصرع لأول مرة في العالم.في المستقبل، يعتزم فريق البحث تكييف البرنامج المقترح للاستخدام المشترك مع طريقة التحفيز الضوئي لدماغ المريض، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لإجراء فحص كامل باستخدام مخطط كهربية الدماغ.
https://sputnikarabic.ae/20230601/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لتحديد-أمراض-الدماغ-دون-التصوير-بالرنين-المغناطيسي-1077651192.html
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علوم
علماء روس يطورون طريقة جديدة لتشخيص الصرع
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طور العلماء الروس برنامجا لتشخيص الصرع، والذي يساعد على تقليل الأعمال الروتينية للطبيب بنسبة 95%.
وفقا لهم، فإن الابتكار ليس له نظائر مباشرة في العالم. تم نشر النتائج في مجلة Applied Science.
الصرع مرض عصبي خطير يؤثر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، على ما يصل إلى 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
لتشخيص وعلاج هذا المرض في الممارسة السريرية، يتم استخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، والذي يسمح بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ. تتضمن الأساليب الحالية المعالجة "اليدوية" لنتائج مخطط كهربية الدماغ بواسطة الطبيب، والتي قد تستغرق ما يصل إلى ست ساعات لمريض واحد.
طور علماء روس برنامجًا يمكنه البحث بشكل مستقل في مجموعة بيانات EEG عن علامات النشاط الكهربائي غير الطبيعي المميز لحالة النوبة. وفقًا للمطورين، ستصبح الخوارزمية المقترحة أساس نظام دعم القرار الطبي.
وبحسب المؤلفين، تم تطبيق هذا النهج لتشخيص الصرع
لأول مرة في العالم.
في المستقبل، يعتزم فريق البحث تكييف البرنامج المقترح للاستخدام المشترك مع طريقة التحفيز الضوئي لدماغ المريض، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لإجراء فحص كامل باستخدام مخطط كهربية الدماغ.