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https://sputnikarabic.ae/20230613/ما-عدد-وأنواع-طائرات-الجيش-الأمريكي-التي-تتحطم-في-حوادث-كل-عام؟-1078057832.html
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T13:09+0000
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وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".وهناك عشرات الحوادث الأخرى، التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18"، يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.
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انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية
انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية

ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟

13:09 GMT 13.06.2023
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منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها.
وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟ - سبوتنيك عربي
وهناك عشرات الحوادث الأخرى، التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18"، يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.
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