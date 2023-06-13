https://sputnikarabic.ae/20230613/ما-عدد-وأنواع-طائرات-الجيش-الأمريكي-التي-تتحطم-في-حوادث-كل-عام؟-1078057832.html

ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟

ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟

منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T13:09+0000

2023-06-13T13:09+0000

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وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".وهناك عشرات الحوادث الأخرى، التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18"، يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.

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