https://sputnikarabic.ae/20230613/ما-عدد-وأنواع-طائرات-الجيش-الأمريكي-التي-تتحطم-في-حوادث-كل-عام؟-1078057832.html
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T13:09+0000
2023-06-13T13:09+0000
2023-06-13T13:09+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".وهناك عشرات الحوادث الأخرى، التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18"، يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية
انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
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منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها.
وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".
وهناك عشرات الحوادث الأخرى، التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18"، يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.