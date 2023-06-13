https://sputnikarabic.ae/20230613/محلل-سياسي-هناك-صعوبة-في-انتخاب-رئيس-للجمهورية-اللبنانية-في-الجلسة-المقبلة-1078062460.html
محلل سياسي: هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقبلة
محلل سياسي: هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقبلة
أعلن الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "وفق كل التقديرات هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T14:05+0000
2023-06-13T14:05+0000
2023-06-13T14:05+0000
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وأوضح اليوم الثلاثاء، أن "رئيس المردة سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، لن يستطيعا الحصول على 65 صوتا، إضافة إلى شروط توفر 86 صوتًا للنصاب".ورأى قصير أن "الجلسة لن يحصل فيها انتخاب رئيس للجمهورية، إنما يمكن أن تشكل هذه الجلسة فرصة لمعرفة عدد أرقام كل فريق وكم سيحصل كل فريق من الأصوات".ولفت قصير إلى أن "هذه الجلسة ستكشف أرقام كل قوى وكيف ستتوزع الأصوات التي سينالها كل مرشح، على ضوء ذلك وفي حال عدم نجاح المرشحين الأساسيين في نيل الأصوات، سنذهب إلى حوار، لأن هناك كتلة ثالثة تدعو للبحث عن خيار ثالث".كذلك لفت قصير إلى أن "الفرنسيين يسعون للوصول إلى حل، كان لديهم رؤية والآن يبحثون عن حلول أخرى على قاعدة الحوار والتوافق بين اللبنانيين، هذا هو العنوان، وعندما طرحوا المشروع الأول كان هدفهم االحوار بين اللبنانيين، اليوم في ظل فشل المشروع الأول هم يسعون للبحث عن خيارات أخرى".وتأتي هذه الجلسة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما تبنّت القوى السياسية المعارضة ترشيح وزير المال الأسبق جهاد أزعور، مقابل مرشح "حركة أمل" و"حزب الله"، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
https://sputnikarabic.ae/20230611/سليمان-فرنجية-مستعدون-لحوار-وطني-شامل-دون-شروط-كي-نصل-إلى-حل-لمشاكل-لبنان-1078011283.html
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لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
محلل سياسي: هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقبلة
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أعلن الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "وفق كل التقديرات هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم غد الأربعاء".
وأوضح اليوم الثلاثاء، أن "رئيس المردة سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، لن يستطيعا الحصول على 65 صوتا، إضافة إلى شروط توفر 86 صوتًا للنصاب".
ورأى قصير أن "الجلسة لن يحصل فيها انتخاب رئيس للجمهورية، إنما يمكن أن تشكل هذه الجلسة فرصة لمعرفة عدد أرقام كل فريق وكم سيحصل كل فريق من الأصوات".
وعن المعلومات التي تتحدث عن إمكانية أن ينال الوزير السابق جهاد أزعور أكثر من 65 صوتًا خلال الجلسة، قال قصير إن "هذا تقدير مسبق، لا أحد يؤكد هذه المعلومات، وبرأيي الأفضل انتظار الجلسة وحتى لو حصل أزعور على 65 صوتا هذا لا يعني أنه سيفوز، لأنه في حال حصل على 65 صوتا في الجلسة الأولى، بتقديري لن تحصل الجلسة الثانية وسيتم فقدان النصاب فيها".
ولفت قصير إلى أن "هذه الجلسة ستكشف أرقام كل قوى وكيف ستتوزع الأصوات التي سينالها كل مرشح، على ضوء ذلك وفي حال عدم نجاح المرشحين الأساسيين في نيل الأصوات، سنذهب إلى حوار، لأن هناك كتلة ثالثة تدعو للبحث عن خيار ثالث".
الكتلة الثالثة التي ستتشكل من الممكن أن تشكل جسر تواصل وحوار بين الأفرقاء، وتطرح مجموعة من الأسماء التي يمكن التوافق عليها، خصوصًا أن المرشح سليمان فرنجية قال إنه في حال تم التوافق على شخصية أخرى غيره هو مستعد للتراجع عن ترشحه.
كذلك لفت قصير إلى أن "الفرنسيين يسعون للوصول إلى حل، كان لديهم رؤية والآن يبحثون عن حلول أخرى على قاعدة الحوار والتوافق بين اللبنانيين، هذا هو العنوان، وعندما طرحوا المشروع الأول كان هدفهم االحوار بين اللبنانيين، اليوم في ظل فشل المشروع الأول هم يسعون للبحث عن خيارات أخرى".
الانقسام موجود الآن، ونحن أمام ثلاث كتل نيابية، الكتلة الأولى تدعم جهاد أزعور والكتلة الثانية تدعم سليمان فرنجية، وهناك كتلة ثالثة وسطية ستكون هي تقريبًا التي سترجح الخيار الثالث، وبتقديري الاحتمال الأقوى هو الذهاب إلى حوار مدعوم من الخارج للبحث عن خيار آخر أو للبحث عن تسوية.
وتأتي هذه الجلسة
بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما تبنّت القوى السياسية المعارضة ترشيح وزير المال الأسبق جهاد أزعور، مقابل مرشح "حركة أمل" و"حزب الله"، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.