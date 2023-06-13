https://sputnikarabic.ae/20230613/محلل-سياسي-هناك-صعوبة-في-انتخاب-رئيس-للجمهورية-اللبنانية-في-الجلسة-المقبلة-1078062460.html

محلل سياسي: هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقبلة

محلل سياسي: هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقبلة

أعلن الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "وفق كل التقديرات هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T14:05+0000

2023-06-13T14:05+0000

2023-06-13T14:05+0000

لبنان

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وأوضح اليوم الثلاثاء، أن "رئيس المردة سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، لن يستطيعا الحصول على 65 صوتا، إضافة إلى شروط توفر 86 صوتًا للنصاب".ورأى قصير أن "الجلسة لن يحصل فيها انتخاب رئيس للجمهورية، إنما يمكن أن تشكل هذه الجلسة فرصة لمعرفة عدد أرقام كل فريق وكم سيحصل كل فريق من الأصوات".ولفت قصير إلى أن "هذه الجلسة ستكشف أرقام كل قوى وكيف ستتوزع الأصوات التي سينالها كل مرشح، على ضوء ذلك وفي حال عدم نجاح المرشحين الأساسيين في نيل الأصوات، سنذهب إلى حوار، لأن هناك كتلة ثالثة تدعو للبحث عن خيار ثالث".كذلك لفت قصير إلى أن "الفرنسيين يسعون للوصول إلى حل، كان لديهم رؤية والآن يبحثون عن حلول أخرى على قاعدة الحوار والتوافق بين اللبنانيين، هذا هو العنوان، وعندما طرحوا المشروع الأول كان هدفهم االحوار بين اللبنانيين، اليوم في ظل فشل المشروع الأول هم يسعون للبحث عن خيارات أخرى".وتأتي هذه الجلسة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما تبنّت القوى السياسية المعارضة ترشيح وزير المال الأسبق جهاد أزعور، مقابل مرشح "حركة أمل" و"حزب الله"، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

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