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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/مروحيات-كا-52-تدمر-المركبات-المدرعة-ومعاقل-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1078040782.html
مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش في المنطقة العسكرية الغربية القيام بمهام لتدمير معاقل الأوكرانيين، خلال العملية العسكرية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T06:05+0000
2023-06-13T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد عرضت لقطات من الأعمال القتالية التي تنفذها مروحيات "كا-52".شن الطيارون خلال إحدى الطلعات هجومًا صاروخيًا على المعاقل المحصنة ومدرعات المسلحين، حيث تعمل أطقم "كا- 52"على ارتفاع منخفض للغاية، مما يسمح لها بالبقاء دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي.خلال تنفيذ الأعمال القتالية، تُستخدم طرق الالتفاف لإرباك العدو، وتطلق المروحيات مصائد الحرارة لتكون أهدافًا خاطئة لصواريخ العدو المضادة للطائرات. كما يقوم مجمع دفاعي مثبت على المروحية بتحذير الطاقم من هجوم محتمل.يتم تسجيل جميع الضربات على العدو بواسطة كاميرا تحكم موضوعية. عند العودة إلى مواقع القاعدة، يقوم الطاقم الهندسي بإعداد المروحيات لمزيد من الأعمال القتالية، وكل رحلة تختلف عن الرحلة السابقة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو

06:05 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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تواصل أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش في المنطقة العسكرية الغربية القيام بمهام لتدمير معاقل الأوكرانيين، خلال العملية العسكرية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد عرضت لقطات من الأعمال القتالية التي تنفذها مروحيات "كا-52".
شن الطيارون خلال إحدى الطلعات هجومًا صاروخيًا على المعاقل المحصنة ومدرعات المسلحين، حيث تعمل أطقم "كا- 52"على ارتفاع منخفض للغاية، مما يسمح لها بالبقاء دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي.
خلال تنفيذ الأعمال القتالية، تُستخدم طرق الالتفاف لإرباك العدو، وتطلق المروحيات مصائد الحرارة لتكون أهدافًا خاطئة لصواريخ العدو المضادة للطائرات. كما يقوم مجمع دفاعي مثبت على المروحية بتحذير الطاقم من هجوم محتمل.
يتم تسجيل جميع الضربات على العدو بواسطة كاميرا تحكم موضوعية. عند العودة إلى مواقع القاعدة، يقوم الطاقم الهندسي بإعداد المروحيات لمزيد من الأعمال القتالية، وكل رحلة تختلف عن الرحلة السابقة.
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