https://sputnikarabic.ae/20230613/مصر-تعرب-عن-قلقها-البالغ-حيال-تصاعد-العنف-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1078040504.html

مصر تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية

مصر تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعربت مصر عن قلقها البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلي وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T05:43+0000

2023-06-13T05:43+0000

2023-06-13T05:43+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074877993_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_5bd18e93eb25eccc05123a686ced10b2.jpg

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري للمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أمس الاثنين، وفق بيان للخارجية المصرية.وتناول اللقاء "المستجدات الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب الوزير شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف، وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى، وهو الأمر الذي يفاقم من حدة الاحتقان والتوتر بين الجانبين".واستعرض شكري "الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهدئة الأوضاع الميدانية"، مشددا على "ضرورة العمل على تنفيذ التفاهمات ذات الصلة بمسار العقبة/شرم الشيخ بما يخفض من التوتر الراهن".ودعا وزير الخارجية المصري إلى "تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة، من أجل وقف التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة، وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام".من جانبه، أعرب المنسق الأممي عن "تقديره لدور مصر المحوري في عملية السلام، والتطلع لاستمرار التنسيق مع مصر من أجل الخروج من حالة الجمود الحالية في عملية السلام، ووقف العنف الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعادة الأمل في إيجاد تسوية نهائية وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية".وتصاعدت حدة التوترات في الضفة الغربية خلال الشهور الأخيرة الماضية، على خلفية اقتحامات متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية لمدنها بدعوى ملاحقة مطلوبين، ما يؤدي غالبا لوقوع مواجهات تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

https://sputnikarabic.ae/20230613/فلسطين-توجه-طلبا-لأمريكا-بشأن-عزم-إسرائيل-بناء-آلاف-الوحدات-الاستيطانية-1078040184.html

https://sputnikarabic.ae/20230215/تحركات-مصرية-أردنية-لإعادة-عملية-السلام-بين-فلسطين-وإسرائيل-ما-إمكانية-نجاحها-في-ظل-حكومة-نتنياهو؟-1073574472.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة