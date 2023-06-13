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https://sputnikarabic.ae/20230613/مصر-والعراق-يوقعان-11-مذكرة-تفاهم-1078056601.html
مصر والعراق يوقعان 11 مذكرة تفاهم
مصر والعراق يوقعان 11 مذكرة تفاهم
وقّعت مصر والعراق، اليوم الثلاثاء، 11 مذكرة تفاهم، على هامش أعمال الدورة الثانية "للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة" برئاسة رئيسي الوزراء المصري مصطفى... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T11:54+0000
2023-06-13T11:54+0000
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وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ومذكرة ثالثة في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.كما شهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وكذا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارتي العمل في البلدين.وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي المصري، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي المصرية.من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، إن العراق ومصر وقّعا 11 مذكرة تفاهم، وكذلك محضر الاجتماع المشترك.وأضاف: "هذه المذكرات والمحضر هي خريطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة، والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري".بدوره، قال مدبولي في ختام أعمال الاجتماعات التي استمرت يوما واحدا، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة، مع توسيع آفاق التعاون.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات بينها التعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.وكان السوداني وصل إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والتخطيط، والإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بحضور مسؤولين مصريين بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
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مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن

مصر والعراق يوقعان 11 مذكرة تفاهم

11:54 GMT 13.06.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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وقّعت مصر والعراق، اليوم الثلاثاء، 11 مذكرة تفاهم، على هامش أعمال الدورة الثانية "للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة" برئاسة رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي والعراقي محمد شياع السوداني.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.
ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ومذكرة ثالثة في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.
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كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
كما شهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وكذا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارتي العمل في البلدين.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي المصري، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي المصرية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، إن العراق ومصر وقّعا 11 مذكرة تفاهم، وكذلك محضر الاجتماع المشترك.
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وأضاف: "هذه المذكرات والمحضر هي خريطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة، والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري".
بدوره، قال مدبولي في ختام أعمال الاجتماعات التي استمرت يوما واحدا، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة، مع توسيع آفاق التعاون.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات بينها التعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
وكان السوداني وصل إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والتخطيط، والإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بحضور مسؤولين مصريين بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
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