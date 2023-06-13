https://sputnikarabic.ae/20230613/موسكو-تتطلع-لاستقبال-السيسي-خلال-قمة-روسيا-أفريقيا--1078058258.html
موسكو تتطلع لاستقبال السيسي خلال قمة روسيا-أفريقيا
موسكو تتطلع لاستقبال السيسي خلال قمة روسيا-أفريقيا
أعلن السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، أن "موسكو تتطلع إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن وفد زعماء الدول المشاركة بالمبادرة... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T12:18+0000
2023-06-13T12:18+0000
2023-06-13T12:18+0000
مصر
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك.كما أفاد بوريسينكو في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيسي في 17 حزيران/ يونيو الجاري، في سان بطرسبورغ، وكذلك خلال قمة روسيا - أفريقيا التي ستستضيفها سان بطرسبورغ أيضًا في تموز/ يوليو المقبل".وأكد رؤساء مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والسنغال وأوغندا وزامبيا في 5 حزيران/ يونيو، أن "لأفريقيا مصلحة في العمل على إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بالنظر لآثارها السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية".وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من عثمان غزالي رئيس جزر القُمر، ورئيس الجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، وزامبيا هاكايندي هيتشيليما".
https://sputnikarabic.ae/20220724/بوتين-يعرب-للسيسي-عن-تقديره-لمبادرة-مصر-بتشكيل-لجنة-اتصال-وزارية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1065490264.html
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, روسيا
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, روسيا
موسكو تتطلع لاستقبال السيسي خلال قمة روسيا-أفريقيا
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أعلن السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، أن "موسكو تتطلع إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن وفد زعماء الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية".
القاهرة- سبوتنيك.كما أفاد بوريسينكو في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيسي في 17 حزيران/ يونيو الجاري، في سان بطرسبورغ، وكذلك خلال قمة روسيا - أفريقيا التي ستستضيفها سان بطرسبورغ أيضًا في تموز/ يوليو المقبل".
فيما يتعلق بالاتصالات الثنائية (بين روسيا ومصر) فهي تتسم بديناميكية عالية، ونتطلع إلى زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولتنا ضمن مجموعة القادة الأفارقة الذين يرغبون في المساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية، ثم في قمة روسيا- أفريقيا التي من المقرر أن تنعقد في الفترة من 26 إلى 29 تموز/يوليو، في مدينة سان بطرسبورغ.
وأكد رؤساء مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والسنغال وأوغندا وزامبيا في 5 حزيران/ يونيو، أن "لأفريقيا مصلحة في العمل على إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بالنظر لآثارها السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية".
وقالت الرئاسة المصرية
، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من عثمان غزالي رئيس جزر القُمر، ورئيس الجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، وزامبيا هاكايندي هيتشيليما".