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https://sputnikarabic.ae/20230613/نائب-لبناني-لـ-سبوتنيك-جلسة-انتخاب-الرئيس-لن-تخرج-بنتائج-إيجابية-1078071296.html
نائب لبناني لـ "سبوتنيك": جلسة انتخاب الرئيس لن تخرج بنتائج إيجابية
نائب لبناني لـ "سبوتنيك": جلسة انتخاب الرئيس لن تخرج بنتائج إيجابية
قال عضو البرلمان اللبناني، النائب قاسم هاشم، إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية داخل البرلمان في موعدها المحدد، ووفق الأصول الدستورية المعمول بها في البلاد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T17:35+0000
2023-06-13T17:35+0000
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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مسار جلسة الانتخاب تحكمه اللعبة البرلمانية، وما تسمح به، وهو حق لكل نائب بغض النظر عن التوجهات أو النوايا الخارجية.ويرى أن ما تشهده الساحة من اختلاط لمواقف الكتل النيابية والتوازنات غير الطبيعية، لا تجعل من السهل الوصول إلى نتائج حاسمة فيما يخص انتخاب الرئيس اللبناني في هذه الجلسة، أو غيرها.واعتبر أن الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان فرصة لعدم تضييع الوقت وتوفير الإمكانيات من خلال ما كان سيسفر عنه الحوار من تفاهمات وطنية، لكن الفريق الذي رفض هذه الخطوة هو من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه أمور البلاد.ولفت إلى أن هذا الرفض أدى إلى تفاقم الأزمات وتزايد مساحة التوتر مع ارتفاع نبرة الخطاب السياسي، وهو ما يترك تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي في البلاد.وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الاربعاء، 14 يونيو/ حزيران الجاري.
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

نائب لبناني لـ "سبوتنيك": جلسة انتخاب الرئيس لن تخرج بنتائج إيجابية

17:35 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
قال عضو البرلمان اللبناني، النائب قاسم هاشم، إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية داخل البرلمان في موعدها المحدد، ووفق الأصول الدستورية المعمول بها في البلاد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن مسار جلسة الانتخاب تحكمه اللعبة البرلمانية، وما تسمح به، وهو حق لكل نائب بغض النظر عن التوجهات أو النوايا الخارجية.
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ويرى أن ما تشهده الساحة من اختلاط لمواقف الكتل النيابية والتوازنات غير الطبيعية، لا تجعل من السهل الوصول إلى نتائج حاسمة فيما يخص انتخاب الرئيس اللبناني في هذه الجلسة، أو غيرها.
واعتبر أن الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان فرصة لعدم تضييع الوقت وتوفير الإمكانيات من خلال ما كان سيسفر عنه الحوار من تفاهمات وطنية، لكن الفريق الذي رفض هذه الخطوة هو من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه أمور البلاد.
ولفت إلى أن هذا الرفض أدى إلى تفاقم الأزمات وتزايد مساحة التوتر مع ارتفاع نبرة الخطاب السياسي، وهو ما يترك تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي في البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الاربعاء، 14 يونيو/ حزيران الجاري.
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