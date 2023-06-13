https://sputnikarabic.ae/20230613/نتنياهو-أكثر-من-90-من-مشاكلنا-الأمنية-تنبع-من-إيران-1078045851.html
نتنياهو: أكثر من 90% من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران
نتنياهو: أكثر من 90% من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 90% من المشاكل الأمنية لبلاده تنبع من إيران، مشددا على أن أي اتفاق توقعه الولايات المتحدة مع طهران حول برنامجها... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:46+0000
2023-06-13T08:46+0000
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جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، في لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، وفق موقع "والا" العبري.وقال نتنياهو: "أكثر من 90% من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران وأذرعها. موقفنا - لا يوجد اتفاق مع إيران سيُلزم إسرائيل، التي ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن نفسها".وأضاف: "معارضتنا للعودة إلى الاتفاق الأصلي راسخة، ونوضح موقفنا بشكل واضح وعلني. وفي الوقت نفسه، نبذل جهودًا لتوسيع دائرة السلام - وهذا يعني أن أمامنا تحديات كبيرة ولكننا نسمح أيضا بالفرص".وتأتي تصريحات نتنياهو على خلفية تقارير مختلفة تفيد بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية استأنفت المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن أنشطتها النووية.ووفقا للتقارير، ولأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الأصلي الموقع عام 2015، عُقدت محادثات مباشرة بين مسؤولين من إيران والولايات المتحدة.والأسبوع الماضي، أقر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني.وقال إردان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي وقتها: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بكيفية إيقاف إيران"، معتبرا أن "مواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".وتابع السفير الإسرائيلي: "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".
https://sputnikarabic.ae/20230611/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-لن-يتم-السماح-لإيران-بإنتاج-أسلحة-نووية-1078006770.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/نتنياهو-لبلينكن-أي-اتفاق-مع-إيران-لن-يكون-ملزما-لإسرائيل-1077916122.html
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الأخبار, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو: أكثر من 90% من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران
08:46 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 90% من المشاكل الأمنية لبلاده تنبع من إيران، مشددا على أن أي اتفاق توقعه الولايات المتحدة مع طهران حول برنامجها النووي لن يكون ملزما لإسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، في لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، وفق موقع
"والا" العبري.
وقال نتنياهو: "أكثر من 90% من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران وأذرعها. موقفنا - لا يوجد اتفاق مع إيران سيُلزم إسرائيل، التي ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن نفسها".
وأضاف: "معارضتنا للعودة إلى الاتفاق الأصلي راسخة، ونوضح موقفنا بشكل واضح وعلني. وفي الوقت نفسه، نبذل جهودًا لتوسيع دائرة السلام
- وهذا يعني أن أمامنا تحديات كبيرة ولكننا نسمح أيضا بالفرص".
وتأتي تصريحات نتنياهو على خلفية تقارير مختلفة تفيد بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية استأنفت المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
بشأن أنشطتها النووية.
ووفقا للتقارير، ولأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الأصلي الموقع عام 2015، عُقدت محادثات مباشرة بين مسؤولين من إيران والولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أقر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان
بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني.
وقال إردان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي وقتها: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بكيفية إيقاف إيران"، معتبرا أن "مواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".
وتابع السفير الإسرائيلي: "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".