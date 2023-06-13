https://sputnikarabic.ae/20230613/واشنطن-تحذر-من-التوسع-الاستيطاني-الإسرائيلي-بعد-تقارير-عن-خطط-جديدة-في-الضفة-الغربية-1078043137.html

واشنطن تحذر من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بعد تقارير عن خطط جديدة في الضفة الغربية

واشنطن تحذر من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بعد تقارير عن خطط جديدة في الضفة الغربية

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، بعد تقارير عن عزم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، دفع خطط... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T07:14+0000

2023-06-13T07:14+0000

2023-06-13T07:14+0000

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جاء ذلك في إفادة صحيفة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الاثنين.ولم يؤكد كيربي ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت إدارة جو بايدن بخطط الإعلان عن التوسع الاستيطاني، لكنه قال إن السياسة الأمريكية متسقة في معارضة أي قرارات أحادية الجانب لدفع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وقال كيربي: "لقد أوضحنا منذ فترة طويلة مخاوفنا بشأن المستوطنات الإضافية في الضفة الغربية، وأننا لا نريد أن نرى إجراءات تتخذ من شأنها أن تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة بكثير".ومضى بقوله: "لا نريد أن نرى الخطوات التي تم اتخاذها والتي تؤدي فقط إلى زيادة التوترات وكنا واضحين للغاية بشأن ذلك. لم يتغير شيء في سياستنا".وكانت تقارير صحفية قد كشفت أمس الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخطط بناء تشمل 4000 وحدة سكنية في العديد من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيق التوازن بين ائتلاف من أعضاء اليمين المتشدد الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في الحفاظ على قبضته على السلطة، لكن المطالب السياسية - لدفع خطط لضم الضفة الغربية، والسماح ببناء المستوطنات، وإجراء إصلاح قضائي - قد أثارت معارضة من إدارة بايدن.من بين مطالب أعضاء ائتلاف نتنياهو توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في مناطق كانت، على مدى عقود، محظورة كجزء من محاولات لدفع حل الدولتين مع السلطة الفلسطينية.في الشهر الماضي، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بيانًا انتقد فيه تحركات الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على بؤرة حومش الاستيطانية في الضفة الغربية التي تم تحديدها في وقت سابق على أنها أرض فلسطينية خاصة، والتي تتعارض مع السياسة التي استمرت لأكثر من 20 سنة.وقال ميللر في البيان في ذلك الوقت: "هذا الأمر لا يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق [أرييل] شارون الخطي لإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن (..) إن تقدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو عقبة أمام تحقيق حل الدولتين".

https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-إسرائيل-أبلغت-أمريكا-بالإعلان-هذا-الشهر-عن-خطط-لبناء-4000-وحدة-استيطانية-بالضفة-الغربية-1078034354.html

https://sputnikarabic.ae/20230613/فلسطين-توجه-طلبا-لأمريكا-بشأن-عزم-إسرائيل-بناء-آلاف-الوحدات-الاستيطانية-1078040184.html

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