عربي
أبوظبي تستضيف اجتماعا رباعيا بين وفود من إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا
https://sputnikarabic.ae/20230613/وسائل-إعلام-غربية-تعترف-بتدمير-3-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-1078051446.html
وسائل إعلام غربية تعترف بتدمير 3 دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا
وسائل إعلام غربية تعترف بتدمير 3 دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا
اعترفت وسائل إعلام غربية بصحة الصور التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول تدمير دبابات من نوع "ليوبارد 2" التي تم نقلها عبر فنلندا إلى أوكرانيا. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T10:56+0000
2023-06-13T11:00+0000
سياسي
عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
ونشرت وسائل الإعلام الغربية هذه الصور مؤكدة تدمير ثلاث دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع في أوكرانيا.وكتبت صحيفة غربية أنهوكانت قد نُشرت، في وقت سابق، لقطات للمعدات المدمرة عبر قنوات "تلغرام" الروسية.وعمل الصحفيون على تدقيق الصور التي التقطها الجيش الروسي والتي تظهر تدمير المركبات القتالية من نوع "ليوبارد" في أوكرانيا. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعلنت أن الصور تم التقاطها في اتجاه زابوروجيه.كما نشر راديو "سبوتنيك" لقطات تظهر تدمير الدبابات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-غربي-الجيش-الأوكراني-يخسر-15-من-مدرعات-برادلي-الأمريكية--1078051752.html
سياسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سياسي, عسكري
سياسي, عسكري

وسائل إعلام غربية تعترف بتدمير 3 دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا

10:56 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 13.06.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
اعترفت وسائل إعلام غربية بصحة الصور التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول تدمير دبابات من نوع "ليوبارد 2" التي تم نقلها عبر فنلندا إلى أوكرانيا.
ونشرت وسائل الإعلام الغربية هذه الصور مؤكدة تدمير ثلاث دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع في أوكرانيا.
وكتبت صحيفة غربية أنه

"خلال القتال، خسرت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ثلاث مركبات قتالية من نوع "ليوبارد 2" التي نقلتها فنلندا".

وكانت قد نُشرت، في وقت سابق، لقطات للمعدات المدمرة عبر قنوات "تلغرام" الروسية.
وعمل الصحفيون على تدقيق الصور التي التقطها الجيش الروسي والتي تظهر تدمير المركبات القتالية من نوع "ليوبارد" في أوكرانيا. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعلنت أن الصور تم التقاطها في اتجاه زابوروجيه.
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي: الجيش الأوكراني يخسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية
10:12 GMT

واعترف جون هيلين، مدقق الحقائق في صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية، بأن الصور تبدو حقيقية بالفعل.

كما نشر راديو "سبوتنيك" لقطات تظهر تدمير الدبابات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала