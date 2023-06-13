https://sputnikarabic.ae/20230613/وسائل-إعلام-غربية-تعترف-بتدمير-3-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-1078051446.html
وسائل إعلام غربية تعترف بتدمير 3 دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا
وسائل إعلام غربية تعترف بتدمير 3 دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا
اعترفت وسائل إعلام غربية بصحة الصور التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول تدمير دبابات من نوع "ليوبارد 2" التي تم نقلها عبر فنلندا إلى أوكرانيا. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T10:56+0000
2023-06-13T10:56+0000
2023-06-13T11:00+0000
سياسي
عسكري
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ونشرت وسائل الإعلام الغربية هذه الصور مؤكدة تدمير ثلاث دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع في أوكرانيا.وكتبت صحيفة غربية أنهوكانت قد نُشرت، في وقت سابق، لقطات للمعدات المدمرة عبر قنوات "تلغرام" الروسية.وعمل الصحفيون على تدقيق الصور التي التقطها الجيش الروسي والتي تظهر تدمير المركبات القتالية من نوع "ليوبارد" في أوكرانيا. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعلنت أن الصور تم التقاطها في اتجاه زابوروجيه.كما نشر راديو "سبوتنيك" لقطات تظهر تدمير الدبابات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-غربي-الجيش-الأوكراني-يخسر-15-من-مدرعات-برادلي-الأمريكية--1078051752.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سياسي, عسكري
وسائل إعلام غربية تعترف بتدمير 3 دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا
10:56 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
اعترفت وسائل إعلام غربية بصحة الصور التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول تدمير دبابات من نوع "ليوبارد 2" التي تم نقلها عبر فنلندا إلى أوكرانيا.
ونشرت وسائل الإعلام الغربية هذه الصور مؤكدة تدمير ثلاث دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع في أوكرانيا.
"خلال القتال، خسرت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن ثلاث مركبات قتالية من نوع "ليوبارد 2" التي نقلتها فنلندا".
وكانت قد نُشرت، في وقت سابق، لقطات للمعدات المدمرة عبر قنوات "تلغرام" الروسية.
وعمل الصحفيون على تدقيق الصور التي التقطها الجيش الروسي والتي تظهر تدمير المركبات القتالية من نوع "ليوبارد" في أوكرانيا. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعلنت أن الصور تم التقاطها في اتجاه زابوروجيه.
واعترف جون هيلين، مدقق الحقائق في صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية، بأن الصور تبدو حقيقية بالفعل.
كما نشر راديو "سبوتنيك" لقطات تظهر تدمير الدبابات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.