https://sputnikarabic.ae/20230613/وصول-الرئيس-الجزائري-إلى-روسيا-في-زيارة-رسمية-1078072593.html
الرئيس الجزائري يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
الرئيس الجزائري يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" من مطار فنوكوفو الدولي، بوصول الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى موسكو في زيارة رسمية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T19:04+0000
2023-06-13T19:04+0000
2023-06-13T19:19+0000
أخبار روسيا اليوم
الرئيس الجزائري
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وأدى حرس الشرف عرضا أمام الرئيس تبون، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية النشيدين الوطنيين الروسي والجزائري.ىأعلن موقع الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن زيارة للرئيس عبد المجيد تبون لروسيا لمدة 3 أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتب الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية: "بدعوة من رئيس روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".وسيشارك السيد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي، في سان بطرسبورغ الروسية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, الرئيس الجزائري
أخبار روسيا اليوم, الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
19:04 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 19:19 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" من مطار فنوكوفو الدولي، بوصول الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى موسكو في زيارة رسمية.
وأدى حرس الشرف عرضا أمام الرئيس تبون، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية النشيدين الوطنيين الروسي والجزائري.
ىأعلن موقع الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن زيارة للرئيس عبد المجيد تبون لروسيا لمدة 3 أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية: "بدعوة من رئيس روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".
وسيشارك
السيد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي، في سان بطرسبورغ الروسية.