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بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/-الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-الأوكرانيين-في-كراسني-ليمان-1078064146.html
الدفاع الروسية تكشف خسائر الأوكرانيين في كراسني ليمان
الدفاع الروسية تكشف خسائر الأوكرانيين في كراسني ليمان
قدرت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 من الأفراد والمعدات العسكرية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T14:49+0000
2023-06-13T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن تجمع قوات المركز التابع للجيش الروسي حيّد في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ودمر 9 قطع من المعدات.ومن الجدير بالذكر أنه في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت مدفعية مجموعة القوات المركز وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا من جمهوية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، فقد العدو ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مدافع من طراز غفوزديكا بالإضافة إلى مدافع من طراز D-20 وD-30".
https://sputnikarabic.ae/20230613/جنود-روس-يخرجون-من-خنادقهم-ويحولون-المدرعات-الأوكرانية-المهاجمة-إلى-رماد-فيديو-1078061323.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف خسائر الأوكرانيين في كراسني ليمان

14:49 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قدرت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 من الأفراد والمعدات العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن تجمع قوات المركز التابع للجيش الروسي حيّد في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ودمر 9 قطع من المعدات.
ومن الجدير بالذكر أنه في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت مدفعية مجموعة القوات المركز وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا من جمهوية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود روس يخرجون من خنادقهم ويحولون المدرعات الأوكرانية المهاجمة إلى رماد... فيديو
13:31 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، فقد العدو ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مدافع من طراز غفوزديكا بالإضافة إلى مدافع من طراز D-20 وD-30".
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