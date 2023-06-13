https://sputnikarabic.ae/20230613/-الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-الأوكرانيين-في-كراسني-ليمان-1078064146.html
الدفاع الروسية تكشف خسائر الأوكرانيين في كراسني ليمان
الدفاع الروسية تكشف خسائر الأوكرانيين في كراسني ليمان
قدرت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 من الأفراد والمعدات العسكرية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T14:49+0000
2023-06-13T14:49+0000
2023-06-13T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062887513_0:0:3225:1815_1920x0_80_0_0_ab83c20e5df8a3ac045ba4f34972af2c.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن تجمع قوات المركز التابع للجيش الروسي حيّد في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ودمر 9 قطع من المعدات.ومن الجدير بالذكر أنه في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت مدفعية مجموعة القوات المركز وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا من جمهوية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، فقد العدو ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مدافع من طراز غفوزديكا بالإضافة إلى مدافع من طراز D-20 وD-30".
https://sputnikarabic.ae/20230613/جنود-روس-يخرجون-من-خنادقهم-ويحولون-المدرعات-الأوكرانية-المهاجمة-إلى-رماد-فيديو-1078061323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062887513_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_8e245b57f8cc5c2af2e9082cab2e41bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف خسائر الأوكرانيين في كراسني ليمان
تابعنا عبر
قدرت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 من الأفراد والمعدات العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن تجمع قوات المركز التابع للجيش الروسي حيّد في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ودمر 9 قطع من المعدات.
ومن الجدير بالذكر أنه في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت مدفعية مجموعة القوات المركز وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا من جمهوية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، فقد العدو ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مدافع من طراز غفوزديكا بالإضافة إلى مدافع من طراز D-20 وD-30".