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https://sputnikarabic.ae/20230613/4-إصابات-في-عملية-إطلاق-نار-استهدفت-سيارة-إسرائيلية-قرب-جنين-1078058492.html
4 إصابات في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية قرب جنين
4 إصابات في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية قرب جنين
أصيب 4 إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار، قرب جنين شمالي الضفة الغربية، فيما تم تصفية المنفذ، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T12:22+0000
2023-06-13T12:22+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على تويتر: "تلقينا تقريرا أوليا عن إطلاق نار قرب بلدة يعبد، المزيد من التفاصيل لاحقا".من جانبه، قال موقع "والا" العبري، إن مستوطنا في الثلاثينات من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار على سيارته قرب معبر ريحان شمالي الضفة.وأضاف: "أصيب 3 آخرون في الهجوم بجروح طفيفة، وقام طاقم طبي وصل إلى الموقع بتقديم الإسعافات للمصابين في المكان".لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن حالة المصابين الـ 3 "غير معروفة"، لافتةً إلى أن الهجوم تم تنفيذه من سيارة مارة، وتم تصفية المنفذ الفلسطيني.وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متزايدا بين القوات الإسرائيلية التي تشن عمليات اقتحامات للمدن والبلدات معظمهما فجرا، لاعتقال من تقول إنهم مطلوبون، تتخللها أحيانا عمليات اغتيال، وفلسطينيين يردون بتنفيذ هجمات فردية ضد هذه القوات والمستوطنين في الضفة.
https://sputnikarabic.ae/20230613/مصر-تعرب-عن-قلقها-البالغ-حيال-تصاعد-العنف-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1078040504.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

4 إصابات في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية قرب جنين

12:22 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب 4 إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار، قرب جنين شمالي الضفة الغربية، فيما تم تصفية المنفذ، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على تويتر: "تلقينا تقريرا أوليا عن إطلاق نار قرب بلدة يعبد، المزيد من التفاصيل لاحقا".
من جانبه، قال موقع "والا" العبري، إن مستوطنا في الثلاثينات من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار على سيارته قرب معبر ريحان شمالي الضفة.
وأضاف: "أصيب 3 آخرون في الهجوم بجروح طفيفة، وقام طاقم طبي وصل إلى الموقع بتقديم الإسعافات للمصابين في المكان".
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
مصر تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية
05:43 GMT
لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن حالة المصابين الـ 3 "غير معروفة"، لافتةً إلى أن الهجوم تم تنفيذه من سيارة مارة، وتم تصفية المنفذ الفلسطيني.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متزايدا بين القوات الإسرائيلية التي تشن عمليات اقتحامات للمدن والبلدات معظمهما فجرا، لاعتقال من تقول إنهم مطلوبون، تتخللها أحيانا عمليات اغتيال، وفلسطينيين يردون بتنفيذ هجمات فردية ضد هذه القوات والمستوطنين في الضفة.
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