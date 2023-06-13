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https://sputnikarabic.ae/20230613/6-بنادق-قنص-روسية-بقدرات-خارقة-1078044565.html
6 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة
6 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة
تطور روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص الخارقة، التي يختلف تصميم كل منها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لتنفيذها، وتصنف ضمن أفضل بنادق القنص في العالم. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T07:55+0000
2023-06-13T07:55+0000
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وتزداد خطورة بنادق القنص الروسية عندما يتم تزويدها بأجهزة رؤية ليلية وكاتم صوت ومانع لهب يمكن القناصين من تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ويقلل من احتمالات اكتشاف العدو لهم.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

6 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة

07:55 GMT 13.06.2023
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تطور روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص الخارقة، التي يختلف تصميم كل منها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لتنفيذها، وتصنف ضمن أفضل بنادق القنص في العالم.
6 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي
وتزداد خطورة بنادق القنص الروسية عندما يتم تزويدها بأجهزة رؤية ليلية وكاتم صوت ومانع لهب يمكن القناصين من تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ويقلل من احتمالات اكتشاف العدو لهم.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
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