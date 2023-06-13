https://sputnikarabic.ae/20230613/6-بنادق-قنص-روسية-بقدرات-خارقة-1078044565.html
6 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة
6 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة
تطور روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص الخارقة، التي يختلف تصميم كل منها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لتنفيذها، وتصنف ضمن أفضل بنادق القنص في العالم. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T07:55+0000
2023-06-13T07:55+0000
2023-06-13T07:55+0000
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وتزداد خطورة بنادق القنص الروسية عندما يتم تزويدها بأجهزة رؤية ليلية وكاتم صوت ومانع لهب يمكن القناصين من تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ويقلل من احتمالات اكتشاف العدو لهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
6 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة
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تطور روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص الخارقة، التي يختلف تصميم كل منها وفقا لطبيعة المهام المخصصة لتنفيذها، وتصنف ضمن أفضل بنادق القنص في العالم.
وتزداد خطورة بنادق القنص الروسية عندما يتم تزويدها بأجهزة رؤية ليلية وكاتم صوت ومانع لهب يمكن القناصين من تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ويقلل من احتمالات اكتشاف العدو لهم.