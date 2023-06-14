https://sputnikarabic.ae/20230614/أردوغان-قطاعنا-المصرفي-قوي-وسنواصل-تعزيز-اقتصادنا-بموارد-جديدة-1078104487.html

أردوغان: قطاعنا المصرفي قوي وسنواصل تعزيز اقتصادنا بموارد جديدة

أردوغان: قطاعنا المصرفي قوي وسنواصل تعزيز اقتصادنا بموارد جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لديها نظام مصرفي قوي، مشيرا إلى أنها ستوفر موارد جديدة لدعم القطاع المالي. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T16:00+0000

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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان، على متن الطائرة، خلال عودته من أذربيجان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.وأكد أردوغان إصراره على خفض قيمة الفوائد إلى "خانة الآحاد"، مشيرا إلى أنه وافق على تطبيق الخطوات المقترحة من وزير الخزانة والمال محمد شيمشك، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي.وقال الرئيس التركي: "سنواصل تعزيز قدراتنا الاقتصادية مثلما كنا نفعل في الفترات الرئاسية السابقة".ويشمل ذلك زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور والسياسات الاقتصادية الأخرى، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى تأكيد أردوغان على اهتمامه الخاص بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.وأعرب الرئيس التركي عن عزم حكومته خفض أسعار المنتجات والسلع.ولفتت الوكالة إلى أن أردوغان قال مجددا إنه سيواصل تمسكه بالنظرية التي تفصل بين الفائدة والتضخم، مشيرا إلى أن الفائدة تمثل سببا اقتصاديا، بينما يمثل التضخم نتيجة لسياسات اقتصادية معينة.وقال أردوغان إنه تم تعيين حفيظة غاية أركان، في منصب رئاسة البنك المركزي، بناء على طلب وزير المال.

https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يدعو-الأتراك-إلى-الوحدة-والتضامن-ويؤكد-على-بناء-اقتصاد-قوي-1077527645.html

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