https://sputnikarabic.ae/20230614/أردوغان-ينتقد-موقف-إيران-من-مشروع-ممر-زنغزور-ويصفه-بـ-السلبي-1078099921.html

أردوغان ينتقد موقف إيران من مشروع ممر زنغزور ويصفه بـ "السلبي"

أردوغان ينتقد موقف إيران من مشروع ممر زنغزور ويصفه بـ "السلبي"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، موقف إيران الرافض لمشروع ممر زنغزور، الذي سيربط تركيا بالقوقاز وبحر قزوين، وأعرب عن أمله بتجاوز المشكلة في... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T14:23+0000

2023-06-14T14:23+0000

2023-06-14T14:23+0000

أخبار تركيا اليوم

إيران

رجب طيب أردوغان

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

أذربيجان

أرمينيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/17/1077349200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23351aa28fd66525cc2407caac5feec6.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من زيارته إلى أذربيجان: "المشكلة في مشروع ممر زنغزور لا تتعلق بأرمينيا، وإنما بإيران".وأضاف: "موقف إيران السلبي هذا يزعجنا ويزعج أذربيجان، ومن المفترض أن يزعجها هي أيضا".ونوّه بأن "موافقة طهران على فتح ممر زنغزور ستسهم في التكامل بين إيران وتركيا وأذربيجان، وربما يتم فتح طريق بين بكين ولندن".يشار إلى أنه ومع افتتاح الممر ستتقلص المسافة بين أذربيجان وتركيا، إذ سيكون الخط الجديد أقصر من خط سكة الحديد الممتد من مدينة قارص التركية مرورا بالعاصمة الجورجية تبليسي، وصولا للعاصمة الأذربيجانية باكو.وكانت أرمينيا قد ضمت منطقة الممر إلى حدودها ولا تزال كذلك حتى اليوم، الأمر الذي تسبب في فقدان أذربيجان اتصالها مع ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، ومع تركيا بطبيعة الحال.وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أعلن، العام الماضي، أنه اتفق مع أرمينيا بشأن فتح الممر دون تحديد موعد لذلك.وترفض طهران تنفيذ مشروع ممر زنغزور وتعتبره محاولة لتغيير الحدود بين إيران وأرمينيا وإلغائها، وتقول إنه سيخلق مشكلة أمنية خارجية.وتحذر إيران من أن تنفيذ هذا الممر يعني وصول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى بحر قزوين عبر تركيا وأذربيجان، ما يؤدي إلى تطويق إيران وروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230614/أردوغان-لا-يمكن-النظر-بإيجابية-لطلب-انضمام-السويد-إلى-الناتو-حتى-الآن-1078086998.html

إيران

أذربيجان

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, إيران, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أذربيجان, أرمينيا