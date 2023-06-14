https://sputnikarabic.ae/20230614/أنباء-عن-مقتل-والي-غرب-دارفور-بالسودان-بعد-احتجازه-لدى-قوات-الدعم-السريع-1078112369.html
أنباء عن مقتل والي غرب دارفور بالسودان بعد احتجازه لدى قوات الدعم السريع
أنباء عن مقتل والي غرب دارفور بالسودان بعد احتجازه لدى قوات الدعم السريع
تداولت وسائل إعلام سودانية، يوم الأربعاء، أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور بالسودان خميس أبكر، مرجحة أنه قُتل على يد قوات الدعم السريع التي اعتقلته. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T21:24+0000
2023-06-14T21:24+0000
2023-06-14T21:25+0000
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وقال موقع "سودان نيوز" الإخباري السوداني: "مليشيا الدعم السريع المتمردة تبث فيديو يظهر والي غرب دارفور، الذي اختطفته اليوم مضرجا بالدماء ويرجح استشهاده".ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية.وأكد شهود عيان، يوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك"، "تصاعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات قبيلة وأخرى شبه عسكرية".وكشف تقرير سابق، لهيئة نقابة الأطباء أن مدينة الجنينة تتعرض منذ 20 نيسان/أبريل الماضي، إلى هجمات متتالية خلفت مئات القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من منازلهم ومن الملاجئ التي تم اللجوء إليها خلال الأحداث السابقة.وأكدت الهيئة الطبية انهيار المنظومة الصحية والخدمات في مدينة الجنينة ومغادرة المنظمات الإنسانية ولاية غرب دارفور.وأشارت الهيئة الطبية إلى وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في مدينة الجنينة خلال الآونة الأخيرة ومن أبرزها "قتل المدنيين وتشريدهم ونهب ممتلكاتهم، والإخفاء القسري والتصفية الجسدية لنشطاء الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاميين، إضافة إلى تقييد حركة الأطقم الطبية وإذلالهم بالضرب وحتى مصادرة وسائل الحركة التي يستخدمونها، وحرمان الناس من الوصول إلى مصادر المياه".وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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https://sputnikarabic.ae/20230614/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-حصيلة-الضحايا-منذ-بدء-الاشتباكات-إلى-958-قتيلا-1078084363.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, اتفاق السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, اتفاق السودان, العالم العربي
أنباء عن مقتل والي غرب دارفور بالسودان بعد احتجازه لدى قوات الدعم السريع
21:24 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 21:25 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام سودانية، يوم الأربعاء، أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور بالسودان خميس أبكر، مرجحة أنه قُتل على يد قوات الدعم السريع التي اعتقلته.
وقال موقع "سودان نيوز" الإخباري السوداني: "مليشيا الدعم السريع المتمردة تبث فيديو يظهر والي غرب دارفور، الذي اختطفته اليوم مضرجا بالدماء ويرجح استشهاده".
ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية.
وأكد شهود عيان، يوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك
"، "تصاعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات قبيلة وأخرى شبه عسكرية".
وكشف تقرير سابق، لهيئة نقابة الأطباء أن مدينة الجنينة تتعرض منذ 20 نيسان/أبريل الماضي، إلى هجمات متتالية خلفت مئات القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من منازلهم ومن الملاجئ التي تم اللجوء إليها خلال الأحداث السابقة.
وأكدت الهيئة الطبية انهيار المنظومة الصحية والخدمات في مدينة الجنينة ومغادرة المنظمات الإنسانية ولاية غرب دارفور.
وأشارت الهيئة الطبية إلى وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في مدينة الجنينة خلال الآونة الأخيرة ومن أبرزها "قتل المدنيين وتشريدهم ونهب ممتلكاتهم، والإخفاء القسري والتصفية الجسدية لنشطاء الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاميين، إضافة إلى تقييد حركة الأطقم الطبية وإذلالهم بالضرب وحتى مصادرة وسائل الحركة التي يستخدمونها، وحرمان الناس من الوصول إلى مصادر المياه".
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان
، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.