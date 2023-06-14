https://sputnikarabic.ae/20230614/إعادة-النازحين-السوريين-من-لبنان-إلى-سوريا-والاتهامات-بترحيلهم-قسريا--1078103948.html
إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والاتهامات بترحيلهم قسريا
إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والاتهامات بترحيلهم قسريا
أكدت الكثير من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية الأخيرة على أهمية وضع العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم كأولوية قصوى. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T15:50+0000
2023-06-14T15:50+0000
2023-06-14T15:50+0000
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إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والإتهامات بترحيلهم قسريا
إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والإتهامات بترحيلهم قسريا
وقد ركز الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم السوري، الذي عقد في عمّان في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، على عودة السوريين الذين فروا من بلادهم أثناء الحرب، وذلك بالتزامن مع موجة عودة العلاقات مع دمشق، في خطوة تعكس حرص دول المنطقة على عودة السوريين إلى ديارهم.وأعلن البيان اتفاق وزراء خارجية الدول المشاركة على أن "تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم ضمن مراسيم العفو العام".وفي قمة جدة، في 19 مايو الماضي، اتفقت الوفود المشاركة وبحضور الرئيس السوري بشار الأسد، مترأسًا وفد بلاده بعد 12 عامًا من استبعاد دمشق بسبب الأزمة، على "تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".وأضاف أن إعادة سوريا للجامعة العربية خطوة مهمة ومبشرة، وأن التقارب السعودي الإيراني يصب في صالح لبنان وسوريا ودول المنطقة برمتها.وأشار الوزير اللبناني إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان كبيرة، وموجودة من قبل وجود النازحين السوريين في أراضيها، لكن بسبب العدد الضخم للاجئين، والذي بلغ مليونين و50 ألفًا، كان هناك تداعيات اقتصادية، فعلى مدار 11 عامًا يستفيد الجميع من الكهرباء المدعومة، وكذلك دعم الخبز والطحين والقمح، وزيادة استخدام شبكات الصرف الصحي، وقضايا أخرى تربوية بسبب النزوح، كلها أثرت بشكل كبير على لبنان، وأسهمت في زيادة معدل انهيار الاقتصاد أكثر وأكثر.وقالت أبو خالد إن "أغلبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن متى يعودون".ويستضيف لبنان ما بين مليون ومليوني لاجئ سوري، خلال أشهر الصيف الماضي، قالت السلطات اللبنانية إنها مستعدة لبدء تعاون مع الحكومة السورية لإعادة السوريين على دفعات "تصل إلى 15 ألف لاجئ سوري كل شهر".وأضاف العبود أن السوريين الذين يوجدون في لبنان يتعرضون للحصار، لكن أخيرا أصبحوا وسيلة لدخول مساعدات بالعملة الصعبة من المؤسسات الدولية، لذلك من أراد أن يساعد السوريين عليه ألا يجتزئ مواقفه، فعلى سبيل المثال السوريون المتواجدون داخل الدولة السورية محاصرون بقانون قيصر، ومن يريد أن يساعد السوريين بعودة كريمة إلى بلادهم عليه ألا يحاصر السوريين داخل بلادهم .ومازالت هناك بعض الجهات اللبنانية يُطلب منها استعمال الورقة الأمريكية ذاتها باستغلال السوريين أو حصارهم...
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, بشار الأسد, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, بشار الأسد, аудио
إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والاتهامات بترحيلهم قسريا
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أكدت الكثير من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية الأخيرة على أهمية وضع العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم كأولوية قصوى.
وقد ركز الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم السوري، الذي عقد في عمّان في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، على عودة السوريين الذين فروا من بلادهم أثناء الحرب، وذلك بالتزامن مع موجة عودة العلاقات مع دمشق
، في خطوة تعكس حرص دول المنطقة على عودة السوريين إلى ديارهم.
وأعلن البيان اتفاق وزراء خارجية الدول المشاركة على أن "تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم ضمن مراسيم العفو العام".
وفي قمة جدة، في 19 مايو الماضي، اتفقت الوفود المشاركة وبحضور الرئيس السوري بشار الأسد، مترأسًا وفد بلاده بعد 12 عامًا من استبعاد دمشق بسبب الأزمة، على "تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".
في لقاء "سبوتنيك"، قال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، إن إعادة النازحين السوريين مستمرة ببطء، وبشكل طوعي، ولا يوجد إعادة قسرية، فيما يذهب لبنان إلى ما يعرف بـ "الترحيل الآمن".
وأضاف أن إعادة سوريا للجامعة العربية خطوة مهمة ومبشرة، وأن التقارب السعودي الإيراني يصب في صالح لبنان وسوريا ودول المنطقة برمتها.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان كبيرة، وموجودة من قبل وجود النازحين السوريين
في أراضيها، لكن بسبب العدد الضخم للاجئين، والذي بلغ مليونين و50 ألفًا، كان هناك تداعيات اقتصادية، فعلى مدار 11 عامًا يستفيد الجميع من الكهرباء المدعومة، وكذلك دعم الخبز والطحين والقمح، وزيادة استخدام شبكات الصرف الصحي، وقضايا أخرى تربوية بسبب النزوح، كلها أثرت بشكل كبير على لبنان، وأسهمت في زيادة معدل انهيار الاقتصاد أكثر وأكثر.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية تحترم حق اللاجئين الأساسي في العودة الطوعية إلى بلادهم، و"لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا".
وقالت أبو خالد إن "أغلبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن متى يعودون".
ويستضيف لبنان ما بين مليون ومليوني لاجئ سوري، خلال أشهر الصيف الماضي، قالت السلطات اللبنانية
إنها مستعدة لبدء تعاون مع الحكومة السورية لإعادة السوريين على دفعات "تصل إلى 15 ألف لاجئ سوري كل شهر".
قال خالد العبود، عضو مجلس الشعب السوري، في لقائه مع "سبوتنيك"، إنه منذ الأيام الأولى في العدوان على سوريا استعمل العنوان الإنساني كورقة سياسية عندما شُرد السوريون وهُجر السوريون، وما زالت سوريا تصر على مواقفها الأولى، رغم أن الولايات المتحدة تستمر في الضغط على الحكومة السورية، حيث تقول إنه يجب على الحكومة السورية أن تغير من سلوكها وتقدم بعض التنازلات التي حددها الأمريكي.
وأضاف العبود أن السوريين الذين يوجدون في لبنان يتعرضون للحصار، لكن أخيرا أصبحوا وسيلة لدخول مساعدات بالعملة الصعبة
من المؤسسات الدولية، لذلك من أراد أن يساعد السوريين عليه ألا يجتزئ مواقفه، فعلى سبيل المثال السوريون المتواجدون داخل الدولة السورية محاصرون بقانون قيصر، ومن يريد أن يساعد السوريين بعودة كريمة إلى بلادهم عليه ألا يحاصر السوريين داخل بلادهم .
ومازالت هناك بعض الجهات اللبنانية يُطلب منها استعمال الورقة الأمريكية ذاتها باستغلال السوريين أو حصارهم...