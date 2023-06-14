https://sputnikarabic.ae/20230614/إعادة-النازحين-السوريين-من-لبنان-إلى-سوريا-والاتهامات-بترحيلهم-قسريا--1078103948.html

إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والاتهامات بترحيلهم قسريا

إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والاتهامات بترحيلهم قسريا

أكدت الكثير من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية الأخيرة على أهمية وضع العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم كأولوية قصوى. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T15:50+0000

2023-06-14T15:50+0000

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إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والإتهامات بترحيلهم قسريا إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والإتهامات بترحيلهم قسريا

وقد ركز الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم السوري، الذي عقد في عمّان في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، على عودة السوريين الذين فروا من بلادهم أثناء الحرب، وذلك بالتزامن مع موجة عودة العلاقات مع دمشق، في خطوة تعكس حرص دول المنطقة على عودة السوريين إلى ديارهم.وأعلن البيان اتفاق وزراء خارجية الدول المشاركة على أن "تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم ضمن مراسيم العفو العام".وفي قمة جدة، في 19 مايو الماضي، اتفقت الوفود المشاركة وبحضور الرئيس السوري بشار الأسد، مترأسًا وفد بلاده بعد 12 عامًا من استبعاد دمشق بسبب الأزمة، على "تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".وأضاف أن إعادة سوريا للجامعة العربية خطوة مهمة ومبشرة، وأن التقارب السعودي الإيراني يصب في صالح لبنان وسوريا ودول المنطقة برمتها.وأشار الوزير اللبناني إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان كبيرة، وموجودة من قبل وجود النازحين السوريين في أراضيها، لكن بسبب العدد الضخم للاجئين، والذي بلغ مليونين و50 ألفًا، كان هناك تداعيات اقتصادية، فعلى مدار 11 عامًا يستفيد الجميع من الكهرباء المدعومة، وكذلك دعم الخبز والطحين والقمح، وزيادة استخدام شبكات الصرف الصحي، وقضايا أخرى تربوية بسبب النزوح، كلها أثرت بشكل كبير على لبنان، وأسهمت في زيادة معدل انهيار الاقتصاد أكثر وأكثر.وقالت أبو خالد إن "أغلبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن متى يعودون".ويستضيف لبنان ما بين مليون ومليوني لاجئ سوري، خلال أشهر الصيف الماضي، قالت السلطات اللبنانية إنها مستعدة لبدء تعاون مع الحكومة السورية لإعادة السوريين على دفعات "تصل إلى 15 ألف لاجئ سوري كل شهر".وأضاف العبود أن السوريين الذين يوجدون في لبنان يتعرضون للحصار، لكن أخيرا أصبحوا وسيلة لدخول مساعدات بالعملة الصعبة من المؤسسات الدولية، لذلك من أراد أن يساعد السوريين عليه ألا يجتزئ مواقفه، فعلى سبيل المثال السوريون المتواجدون داخل الدولة السورية محاصرون بقانون قيصر، ومن يريد أن يساعد السوريين بعودة كريمة إلى بلادهم عليه ألا يحاصر السوريين داخل بلادهم .ومازالت هناك بعض الجهات اللبنانية يُطلب منها استعمال الورقة الأمريكية ذاتها باستغلال السوريين أو حصارهم...

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