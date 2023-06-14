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https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-أمريكا-لن-تمنح-أوكرانيا-التزامات-طويلة-الأمد-مثل-التي-منحتها-لإسرائيل-1078084758.html
إعلام: أمريكا لن تمنح أوكرانيا التزامات طويلة الأمد مثل التي منحتها لإسرائيل
إعلام: أمريكا لن تمنح أوكرانيا التزامات طويلة الأمد مثل التي منحتها لإسرائيل
ذكرت صحف غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية تقديم التزامات أمنية لأوكرانيا مشابهة للتي قدمتها لإسرائيل، لكن من غير المرجح أن تقدم الولايات... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T09:27+0000
2023-06-14T09:27+0000
العالم
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أخبر مساعدو بايدن أعضاء الكونغرس أنهم يريدون الانتقال إلى شيء يشبه ما يسمونه "النموذج الإسرائيلي"، والذي يستند إلى التزام أمني أمريكي لمدة 10 سنوات. في الوقت نفسه، ستكون الالتزامات تجاه أوكرانيا لفترة أقل.وتشير الصحف إلى أن هذه ليست على الإطلاق الضمانات الأمنية التي يرغب فلاديمير زيلينسكي في الحصول عليها.وورد في التقارير أن الدول الأعضاء في الناتو ستقدم عددًا من الوعود إلى زيلينسكي في القمة المقبلة في فيلنيوس، على وجه الخصوص، لمواصلة تزويده بالأسلحة والذخيرة وإرسال الموارد المالية على المدى المتوسط.ومن المتوقع أيضًا أن يرفع الناتو مستوى العلاقات مع أوكرانيا من لجنة ثنائية إلى مجلس، وهو مستوى أعلى من التفاعل والتكامل.يمكن لأوكرانيا الآن أن تؤدي الدور الذي لعبته روسيا ذات مرة في الناتو، وفقا لوسائل الإعلام الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-الروسي-ينتقم-من-المسلحين-الأوكرانيين-الذين-قصفوا-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1078077792.html
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العالم

إعلام: أمريكا لن تمنح أوكرانيا التزامات طويلة الأمد مثل التي منحتها لإسرائيل

09:27 GMT 14.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ذكرت صحف غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية تقديم التزامات أمنية لأوكرانيا مشابهة للتي قدمتها لإسرائيل، لكن من غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة مثل هذا الالتزام طويل الأجل كما في حالة إسرائيل.
أخبر مساعدو بايدن أعضاء الكونغرس أنهم يريدون الانتقال إلى شيء يشبه ما يسمونه "النموذج الإسرائيلي"، والذي يستند إلى التزام أمني أمريكي لمدة 10 سنوات. في الوقت نفسه، ستكون الالتزامات تجاه أوكرانيا لفترة أقل.
وتشير الصحف إلى أن هذه ليست على الإطلاق الضمانات الأمنية التي يرغب فلاديمير زيلينسكي في الحصول عليها.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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وورد في التقارير أن الدول الأعضاء في الناتو ستقدم عددًا من الوعود إلى زيلينسكي في القمة المقبلة في فيلنيوس، على وجه الخصوص، لمواصلة تزويده بالأسلحة والذخيرة وإرسال الموارد المالية على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن يرفع الناتو مستوى العلاقات مع أوكرانيا من لجنة ثنائية إلى مجلس، وهو مستوى أعلى من التفاعل والتكامل.
يمكن لأوكرانيا الآن أن تؤدي الدور الذي لعبته روسيا ذات مرة في الناتو، وفقا لوسائل الإعلام الغربية.
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