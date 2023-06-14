https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-خاركوف-1078113351.html
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع ثلاث انفجارات في مدينة خاركوف. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T23:50+0000
2023-06-14T23:50+0000
2023-06-15T00:05+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها بموقع "تيليغرام": "سماع دوي انفجار في خاركوف "، وبعد دقائق، أعلنت عن الانفجارين الثاني والثالث في المدينة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف محذرة من ضربات جوية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/صفارات-الإنذار-تدوي-مجددا-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-جوية-1078112333.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف
23:50 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع ثلاث انفجارات في مدينة خاركوف.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها بموقع "تيليغرام": "سماع دوي انفجار في خاركوف "، وبعد دقائق، أعلنت عن الانفجارين الثاني والثالث في المدينة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف
محذرة من ضربات جوية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.