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إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-خاركوف-1078113351.html
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع ثلاث انفجارات في مدينة خاركوف. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T23:50+0000
2023-06-15T00:05+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها بموقع "تيليغرام": "سماع دوي انفجار في خاركوف "، وبعد دقائق، أعلنت عن الانفجارين الثاني والثالث في المدينة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف محذرة من ضربات جوية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/صفارات-الإنذار-تدوي-مجددا-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-جوية-1078112333.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف

23:50 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 15.06.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع ثلاث انفجارات في مدينة خاركوف.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها بموقع "تيليغرام": "سماع دوي انفجار في خاركوف "، وبعد دقائق، أعلنت عن الانفجارين الثاني والثالث في المدينة.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية
أمس, 21:19 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف محذرة من ضربات جوية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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