عربي
https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-إسرائيل-صدرت-أسلحة-بـ-125-مليار-دولار-في-2022-ربعها-لدول-عربية-1078095716.html
إعلام: إسرائيل صدرت أسلحة بـ 12.5 مليار دولار في 2022 ربعها لدول عربية
إعلام: إسرائيل صدرت أسلحة بـ 12.5 مليار دولار في 2022 ربعها لدول عربية
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بيعها أسلحة دفاعية بقيمة تخطت الـ 12.5 مليار دولار في العام 2022. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T12:50+0000
2023-06-14T12:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
جامعة الدول العربية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102217/55/1022175540_0:476:5458:3546_1920x0_80_0_0_6bdfea0afe464a1644ee44b729fc5d7c.jpg
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن صادرات إسرائيل الدفاعية في العام 2022، قد تخطت الـ 12.5 مليار دولار في 2022، أغلبها طائرات دون طيار أو طائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد.وأوضحت القناة أن إسرائيل باعت الدول العربية التي وقعت اتفاق إبراهام أسلحة دفاعية بما يزيد عن 3 مليار دولار، خاصة بيع طائرات دون طيار وطائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد، محققة رقما قياسيا في مبيعات الأسلحة، مقارنة بالسنوات الماضية.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد تلقى تقريرا من الوزارة يفيد بأن صادرات الأسلحة الدفاعية لبلاده حققت رقما قياسيا خلال العام الماضي 2022، بما يزيد عن 12.5 مليار دولار.وأشار تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن ربع الصادرات الإسرائيلية الدفاعية خلال العام الماضي تركزت في طائرات دون طيار وطائرات مسيرة فقط.ولفت التقرير إلى أن عدم الاستقرار العالمي قد يزيد بدوره من الطلب على الأسلحة الإسرائيلية، خاصة الدفاعية منها.
https://sputnikarabic.ae/20230316/نتنياهو-يصل-إلى-ألمانيا-لبحث-الملف-النووي-الإيراني-وبيع-صواريخ-حيتس-3-1074807997.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102217/55/1022175540_0:0:4852:3639_1920x0_80_0_0_befa4476b9ea4e5efd8be1487093834d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, جامعة الدول العربية, العالم العربي

إعلام: إسرائيل صدرت أسلحة بـ 12.5 مليار دولار في 2022 ربعها لدول عربية

12:50 GMT 14.06.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بيعها أسلحة دفاعية بقيمة تخطت الـ 12.5 مليار دولار في العام 2022.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن صادرات إسرائيل الدفاعية في العام 2022، قد تخطت الـ 12.5 مليار دولار في 2022، أغلبها طائرات دون طيار أو طائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد.
وأوضحت القناة أن إسرائيل باعت الدول العربية التي وقعت اتفاق إبراهام أسلحة دفاعية بما يزيد عن 3 مليار دولار، خاصة بيع طائرات دون طيار وطائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد، محققة رقما قياسيا في مبيعات الأسلحة، مقارنة بالسنوات الماضية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
نتنياهو يصل إلى ألمانيا لبحث الملف النووي الإيراني وبيع صواريخ "حيتس 3"
16 مارس, 10:59 GMT
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد تلقى تقريرا من الوزارة يفيد بأن صادرات الأسلحة الدفاعية لبلاده حققت رقما قياسيا خلال العام الماضي 2022، بما يزيد عن 12.5 مليار دولار.
وأشار تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن ربع الصادرات الإسرائيلية الدفاعية خلال العام الماضي تركزت في طائرات دون طيار وطائرات مسيرة فقط.
ولفت التقرير إلى أن عدم الاستقرار العالمي قد يزيد بدوره من الطلب على الأسلحة الإسرائيلية، خاصة الدفاعية منها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:26 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала