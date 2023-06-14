https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-إسرائيل-صدرت-أسلحة-بـ-125-مليار-دولار-في-2022-ربعها-لدول-عربية-1078095716.html
إعلام: إسرائيل صدرت أسلحة بـ 12.5 مليار دولار في 2022 ربعها لدول عربية
إعلام: إسرائيل صدرت أسلحة بـ 12.5 مليار دولار في 2022 ربعها لدول عربية
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بيعها أسلحة دفاعية بقيمة تخطت الـ 12.5 مليار دولار في العام 2022. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T12:50+0000
2023-06-14T12:50+0000
2023-06-14T12:50+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن صادرات إسرائيل الدفاعية في العام 2022، قد تخطت الـ 12.5 مليار دولار في 2022، أغلبها طائرات دون طيار أو طائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد.وأوضحت القناة أن إسرائيل باعت الدول العربية التي وقعت اتفاق إبراهام أسلحة دفاعية بما يزيد عن 3 مليار دولار، خاصة بيع طائرات دون طيار وطائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد، محققة رقما قياسيا في مبيعات الأسلحة، مقارنة بالسنوات الماضية.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد تلقى تقريرا من الوزارة يفيد بأن صادرات الأسلحة الدفاعية لبلاده حققت رقما قياسيا خلال العام الماضي 2022، بما يزيد عن 12.5 مليار دولار.وأشار تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن ربع الصادرات الإسرائيلية الدفاعية خلال العام الماضي تركزت في طائرات دون طيار وطائرات مسيرة فقط.ولفت التقرير إلى أن عدم الاستقرار العالمي قد يزيد بدوره من الطلب على الأسلحة الإسرائيلية، خاصة الدفاعية منها.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
إعلام: إسرائيل صدرت أسلحة بـ 12.5 مليار دولار في 2022 ربعها لدول عربية
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بيعها أسلحة دفاعية بقيمة تخطت الـ 12.5 مليار دولار في العام 2022.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن صادرات إسرائيل الدفاعية في العام 2022، قد تخطت الـ 12.5 مليار دولار في 2022، أغلبها طائرات دون طيار أو طائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد.
وأوضحت القناة أن إسرائيل باعت الدول العربية التي وقعت اتفاق إبراهام أسلحة دفاعية بما يزيد عن 3 مليار دولار، خاصة بيع طائرات دون طيار
وطائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد، محققة رقما قياسيا في مبيعات الأسلحة، مقارنة بالسنوات الماضية.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد تلقى تقريرا من الوزارة يفيد بأن صادرات الأسلحة الدفاعية لبلاده حققت رقما قياسيا خلال العام الماضي 2022، بما يزيد عن 12.5 مليار دولار.
وأشار تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن ربع الصادرات الإسرائيلية
الدفاعية خلال العام الماضي تركزت في طائرات دون طيار وطائرات مسيرة فقط.
ولفت التقرير إلى أن عدم الاستقرار العالمي قد يزيد بدوره من الطلب على الأسلحة الإسرائيلية، خاصة الدفاعية منها.