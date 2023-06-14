https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يعتزم-عدم-التجديد-لقائد-الشرطة-في-البلاد-1078098666.html

إعلام: وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتزم عدم التجديد لقائد الشرطة في البلاد

إعلام: وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتزم عدم التجديد لقائد الشرطة في البلاد

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يعتزم عدم التجديد ليعقوب شبتاي قائد الشرطة الإسرائيلية الذي تنتهي ولايته... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T14:03+0000

2023-06-14T14:03+0000

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك أزمة ثقة واضحة بين الوزير إيتمار بن غفير ومفوض أو قائد الشرطة في البلاد، يعقوب شبتاي، وأن الوزير يعتزم عدم التجديد له وتعيين بديلا عنه.ونقلت الصحيفة عن مصادر شرطية إسرائيلية أن إيتمار بن غفير يعتزم تعيين قائد شرطة الساحل يورام سوفير، كونه الأقرب إلى بن غفير نفسه ولكونه أفضل المرشحين لخلافة شبتاي.وأوضح المصدر الشرطي الإسرائيلي أن يورام سوفير قد أبدى نوعا من المرونة الكبيرة منذ أن تولى إيتمار بن غفير منصبه كوزير للأمن القومي في البلاد.وأوضحت الصحيفة أن يعقوب شبتاي ينتقد، على الدوام، تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خاصة وأن شبتاي يوضح تعرضه لضغوط لإجراء تعيينات غير مهنية، وأنه ليس مستعدا للتعامل معها مقابل الحصول على سنة رابعة في المنصب.ويذكر أن عومير بارليف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد صادق على قرار سابق ليعقوب شبتاي، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية القاضي بتعيين ضابطين في الشرطة رغم أن بن غفير قد أوعز لشبتاي بتجميد قرار التعيين، وهو ما كان سببا قويا لتوتر العلاقات بين شبتاي وبن غفير.

https://sputnikarabic.ae/20221207/قبل-تشكيل-الحكومة-بن-غفير-يفتح-حربا-مع-وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-بسبب-تعيينات-شرطية-1070949179.html

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