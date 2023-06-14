https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-بولتافا-وخاركوف-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا--1078076133.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T01:14+0000
2023-06-14T01:14+0000
2023-06-14T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_9acc7158de8bc56392968c31147aab68.jpg
وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في الثلاث مناطق في الساعة 03:23 (بالتوقيت المحلي، يتزامن مع التوقيت الروسي).يشار إلى أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078075511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17c650b2f0d2dd9dc6e469437e2a7b6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
01:14 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 01:21 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في الثلاث مناطق في الساعة 03:23 (بالتوقيت المحلي، يتزامن مع التوقيت الروسي).
يشار إلى أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.
ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان - في جميع أنحاء البلاد
.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.