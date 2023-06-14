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التليفزيون الياباني: أنباء عن مقتل عدد من قوات الدفاع الذاتي في إطلاق نار
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-بولتافا-وخاركوف-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا--1078076133.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T01:14+0000
2023-06-14T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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سلاح روسيا
العالم
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وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في الثلاث مناطق في الساعة 03:23 (بالتوقيت المحلي، يتزامن مع التوقيت الروسي).يشار إلى أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078075511.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا

01:14 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 01:21 GMT 14.06.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في الثلاث مناطق في الساعة 03:23 (بالتوقيت المحلي، يتزامن مع التوقيت الروسي).
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي
00:27 GMT
يشار إلى أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.
ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان - في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
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