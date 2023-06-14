https://sputnikarabic.ae/20230614/إيران-تؤكد-أهمية-تعاون-جميع-دول-المنطقة-لتحقيق-الأمن-والاستقرار-الإقليمي-1078099798.html

إيران تؤكد أهمية تعاون جميع دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي

إيران تؤكد أهمية تعاون جميع دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري، على "أهمية تعاون جميع دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك من خلال التفاعل غير... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T15:21+0000

2023-06-14T15:21+0000

2023-06-14T15:21+0000

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وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "باقري التقى، خلال زيارته للإمارات، بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، تزامنا مع وصول السفير الإيراني الجديد إلى أبو ظبي، وعقد معهما جولة من المباحثات".وأكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني على أهمية توطيد الثقة السياسية المتبادلة بين إيران والإمارات لتعزيز العلاقات في المرحلة الجديدة.وشدد المسؤولين الإماراتيين الكبيرين، في هذه اللقاءات، على عزم حكومة بلادهما على تحسين العلاقات بشكل شامل مع جمهورية إيران الإسلامية، واعتبرا تعميق العلاقات الاقتصادية من أولويات العلاقات الثنائية.وكان باقري كني قد توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، وقال إنه "زار دولة الإمارات من أجل تطوير سياسة حسن الجوار ودراسة القضايا الإقليمية، وذلك تماشيا مع استمرار المشاورات السياسية مع الجيران".ووصل سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، أول أمس الاثنين، إلى مكان بعثته في أبو ظبي، وقال إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد شدد على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.وذكرت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوّهًا لضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي في القيام بمهامه على أكمل وجه.وفي السياق نفسه، صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه مع حسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي لصالح البلدين والمنطقة.

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