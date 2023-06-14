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الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا يسجل قفزة غير مسبوقة
الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا يسجل قفزة غير مسبوقة
قفز عدد النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الأزمات المختلفة حول العالم إلى مستويات غير مسبوقة. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:56+0000
2023-06-14T14:56+0000
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جاء ذلك وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن عدد النازحين قسرا وصل إلى نحو 110 ملايين شخص حول العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء.ونقلت الوكالة عن فيليبوا جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قوله إن عدد النازحين سجل مستويات قياسية.وتشير الأمم المتحدة إلى أن الزيادة في أعداد النازحين قسرا خلال العام الماضي فقط بلغت نحو 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أنها أكبر زيادة سنوية في عدد النازحين عالميا.ولفت إلى أن حالة الاستقطاب الكبيرة في العالم في الوقت الحالي، أوجدت أزمات كثيرة لها أبعاد إنسانية، مشيرا إلى أن تلك الأزمات، أبرزها الحروب والتمييز العنصري وتغير المناخ، أصبح لها تداعيات إنسانية سلبية.يذكر أن عدد النازحين عالميا كان يسجل 40 مليون نسمة قبل عام 2011، لكنه منذ ذلك الحين بدأ يسجل زيادات كبيرة حتى وصل إلى نحو 110 ملايين.
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا يسجل قفزة غير مسبوقة

14:56 GMT 14.06.2023
© Sputnik . MONDIR Sعودة نازحين سورين إلى ريف اللاذقية
عودة نازحين سورين إلى ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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قفز عدد النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الأزمات المختلفة حول العالم إلى مستويات غير مسبوقة.
جاء ذلك وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن عدد النازحين قسرا وصل إلى نحو 110 ملايين شخص حول العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء.
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ونقلت الوكالة عن فيليبوا جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قوله إن عدد النازحين سجل مستويات قياسية.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الزيادة في أعداد النازحين قسرا خلال العام الماضي فقط بلغت نحو 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أنها أكبر زيادة سنوية في عدد النازحين عالميا.
وقال جراندي: "هذه الزيادة الكبيرة تزيد العقبات أمام إمكانية التوصل إلى حلول لأزمة النازحين قسرا".
ولفت إلى أن حالة الاستقطاب الكبيرة في العالم في الوقت الحالي، أوجدت أزمات كثيرة لها أبعاد إنسانية، مشيرا إلى أن تلك الأزمات، أبرزها الحروب والتمييز العنصري وتغير المناخ، أصبح لها تداعيات إنسانية سلبية.
يذكر أن عدد النازحين عالميا كان يسجل 40 مليون نسمة قبل عام 2011، لكنه منذ ذلك الحين بدأ يسجل زيادات كبيرة حتى وصل إلى نحو 110 ملايين.
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