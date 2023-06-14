https://sputnikarabic.ae/20230614/الإمارات-تحل-ضيف-شرف-على-منتدى-الاقتصاد-الدولي-في-روسيا-1078106176.html
الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا
الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T16:15+0000
2023-06-14T16:15+0000
2023-06-14T16:15+0000
راديو
بلا قيود
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الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا
الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا
بمشاركة عربية كبيرة انطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. في هذا الصدد، يقول المدير العام لهيئة المنطقة الحرة لإمارة الفجيرة في الإمارات، الدكتور شريف حبيب العوضي:الإمارات ستصبح مركزا إقليميا لتصدير البضائع الروسية لـ 3 مليارات. عن هذه الاستثمارات، قال المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، الدكتور محمد عبيد بن ماجد العليلي، لبرنامجنا:هنغاريا تؤكد أن الصراع الأوكراني يتسبب في تفاقم التهديدات العالمية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي لـ "بلا قيود":الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أنه لم تحدث أي تغيرات جوهرية في أهداف العملية العسكرية. في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الروسي، الأستاذ دميتري إيفستافييف، لبرنامجنا:البرلمان اللبناني يخفق للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية. حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي اللبناني، الأستاذ حسن شقير لـ "بلا قيود":الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة رسمية إلى موسكو. حول ما تحمله هذه الزيارة من رسائل، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كوّاشي لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بمشاركة عربية كبيرة انطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. في هذا الصدد، يقول المدير العام لهيئة المنطقة الحرة لإمارة الفجيرة في الإمارات، الدكتور شريف حبيب العوضي:
نرى أن المستثمر الروسي والمسؤولين متواجدون لدينا بقوة، وأن النظام التقليدي السابق والبروتوكولات انتهى، والروس موجودون في المناطق الحرة والمؤسسات والجمعيات المشتركة، وهذا يعني أننا نجني ثمار جهدنا وتعاوننا، ونتطلع أن يكون أكثر وأكثر.
الإمارات ستصبح مركزا إقليميا لتصدير البضائع الروسية لـ 3 مليارات. عن هذه الاستثمارات، قال المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، الدكتور محمد عبيد بن ماجد العليلي، لبرنامجنا:
إن الهدف الرئيسي من تواجد الوفد محاولة إيجاد فرص للاسثمار في روسيا الغنية بالثروات الطبيعية والمعدنية والغاز والبتروكيماويات، ولدينا الرغبة في الاستثمار في هذه المجالات كقاعدة أساسية للتعاون بين البلدين.
هنغاريا تؤكد أن الصراع الأوكراني يتسبب في تفاقم التهديدات العالمية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي لـ "بلا قيود":
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أي مشكل في إطالة أمد الصراع واستنزاف الأوكرانيين، حتى تواجه روسيا ولا تخسر الرهان، ولا تنظر إلى ما يحدث في العالم، فمصلحتها قبل كل شيء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أنه لم تحدث أي تغيرات جوهرية في أهداف العملية العسكرية. في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الروسي، الأستاذ دميتري إيفستافييف، لبرنامجنا:
إن لدى روسيا والدول الغربية مقاربات مختلفة تماما لوجود أوكرانيا، وأكثرها تشاؤما تظهره الولايات المتحدة.
البرلمان اللبناني يخفق للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية. حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي اللبناني، الأستاذ حسن شقير لـ "بلا قيود":
إن هذه الجلسة الثانية عشر أحدثت مفاجئات، الكل كان يتوقع أن يتم انتخاب جهاد أزعور بـ 65 صوتا، وإن كان ذلك لا يقدم ولا يؤخر.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة رسمية إلى موسكو. حول ما تحمله هذه الزيارة من رسائل، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كوّاشي لـ "بلا قيود":
إن هذه الزيارة جاءت لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، فالعلاقات السياسية والاقتصادية بينهما تاريخة وجيدة جدا، وأنا أعتقد أنها تهدف لتكليل تطور مسار هذه العلاقات على مدى السنوات الماضية.
التفاصيل في الملف الصوتي...