https://sputnikarabic.ae/20230614/الإمارات-تحل-ضيف-شرف-على-منتدى-الاقتصاد-الدولي-في-روسيا-1078106176.html

الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا

الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T16:15+0000

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راديو

بلا قيود

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الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا الإمارات تحل ضيف شرف على منتدى الاقتصاد الدولي في روسيا

بمشاركة عربية كبيرة انطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. في هذا الصدد، يقول المدير العام لهيئة المنطقة الحرة لإمارة الفجيرة في الإمارات، الدكتور شريف حبيب العوضي:الإمارات ستصبح مركزا إقليميا لتصدير البضائع الروسية لـ 3 مليارات. عن هذه الاستثمارات، قال المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، الدكتور محمد عبيد بن ماجد العليلي، لبرنامجنا:هنغاريا تؤكد أن الصراع الأوكراني يتسبب في تفاقم التهديدات العالمية. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي لـ "بلا قيود":الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أنه لم تحدث أي تغيرات جوهرية في أهداف العملية العسكرية. في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الروسي، الأستاذ دميتري إيفستافييف، لبرنامجنا:البرلمان اللبناني يخفق للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية. حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي اللبناني، الأستاذ حسن شقير لـ "بلا قيود":الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة رسمية إلى موسكو. حول ما تحمله هذه الزيارة من رسائل، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كوّاشي لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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