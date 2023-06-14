https://sputnikarabic.ae/20230614/الاستخبارات-الإيرانية-تحذر-مواطنيها-من-ألاعيب-الموساد-الإسرائيلي-1078098516.html
الاستخبارات الإيرانية تحذر مواطنيها من "ألاعيب" الموساد الإسرائيلي
الاستخبارات الإيرانية تحذر مواطنيها من "ألاعيب" الموساد الإسرائيلي
أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانا حذرت فيه مواطنيها من الوقوع في مصيدة ألاعيب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، على حد تعبيرها. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:04+0000
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ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، عن الاستخبارات محتوى رسالة نصية أرسلتها إلى المواطنين، أمس الثلاثاء، عبر الهواتف الجوالة.وأوضحت الاستخبارات الإيرانية أن من بين أهم حيل الموساد هي "تنفيذ عمليات إرهابية وجرائم في إيران من خلال استغلال ضعف الوعي وقلة المعلومات لدى الناس".ووجهت الوزارة تعليمات للإيرانيين، تقول فيها إنه "إذا طلب منكم شخص ما شراء مركبة وتركها في مكان محدد مقابل دفع مبلغ، فكروا أنه ربما قد يستخدمها الموساد في عملية إرهابية".يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي، حبيب فرج الله جعب، الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب.ومثُل حبيب فرج الله، الملقب بـ "حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال" التي تنشط في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.وتصنف إيران الحركة كمنظمة "إرهابية"، وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء "فارس"، بأنه خلال التحقيقات مع حبيب، اعترف بعلاقته بجهاز الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية.وحكم على حبيب بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض، وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة، والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في إيران.وكان المتهم يقيم في السويد، ولكن فقد أثره في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي حينها.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
الاستخبارات الإيرانية تحذر مواطنيها من "ألاعيب" الموساد الإسرائيلي
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أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانا حذرت فيه مواطنيها من الوقوع في مصيدة ألاعيب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، على حد تعبيرها.
ونقلت وكالة
"إيسنا" الإيرانية، عن الاستخبارات محتوى رسالة نصية أرسلتها إلى المواطنين، أمس الثلاثاء، عبر الهواتف الجوالة.
وأوضحت الاستخبارات الإيرانية أن من بين أهم حيل الموساد هي "تنفيذ عمليات إرهابية وجرائم في إيران من خلال استغلال ضعف الوعي وقلة المعلومات لدى الناس".
ووجهت الوزارة تعليمات للإيرانيين، تقول فيها إنه "إذا طلب منكم شخص ما شراء مركبة وتركها في مكان محدد مقابل دفع مبلغ، فكروا أنه ربما قد يستخدمها الموساد في عملية إرهابية".
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني
السويدي، حبيب فرج الله جعب، الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب.
ومثُل حبيب فرج الله، الملقب بـ "حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال" التي تنشط في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
18 ديسمبر 2022, 20:55 GMT
وتصنف إيران الحركة كمنظمة "إرهابية"، وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.
وفي السياق ذاته، أفادت
وكالة أنباء "فارس"، بأنه خلال التحقيقات مع حبيب، اعترف بعلاقته بجهاز الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية.
وحكم على حبيب بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض
، وذلك من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة، والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية في إيران.
وكان المتهم يقيم في السويد، ولكن فقد أثره في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي حينها.