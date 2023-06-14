https://sputnikarabic.ae/20230614/البحرية-الروسية-وسلاح-الفضاء-الروسيين-يدمران-تجمعات-الأفراد-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية--عاجل-1078088939.html
البحرية وسلاح الفضاء الروسيان يدمران تجمعات القوات الأوكرانية ومخازن السلاح الأجنبي
البحرية وسلاح الفضاء الروسيان يدمران تجمعات القوات الأوكرانية ومخازن السلاح الأجنبي
اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات عالية الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات الجيش الأوكراني. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T11:31+0000
2023-06-14T11:31+0000
2023-06-14T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "وجّه سلاح الفضاء والبحرية الروسية ضربات متناهية الدقة وبعيدة المدى على مواقع تمركز الجنود الأوكران والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "في اتجاه منطقة فريمسكي بالقرب من بلدة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، صدت الكتائب المدافعة والغارات الجوية وسلاح المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجمات سرايا المشاة المؤللة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مدعومة بأربع دبابات تم تدميرها جميعا و11 عربة قتالية مصفحة تم تدمير 7 منها.وفي منطقة بريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجمات مجموعتين تكتيكيتين من السرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح، وبلغت خسائر العدو خمس دبابات وخمس عربات قتالية مصفحة.وعلى محور زابوروجيه عطلت الطائرات الهجومية هجوم وحدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيربيانكي.وفي المجموع ، خلال اليوم الماضي ، بلغت خسائر العدو في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 800 جندي أوكراني، و 20 دبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، و 15 عربة قتال مدرعة، ومدفعي "إم 777"، ومدغع مستا بي وآخر "دي 30، بالإضافة إلى راجمة غراد.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أرقام-ضخمة-لقتلى-نظام-كييف-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078089812.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
البحرية وسلاح الفضاء الروسيان يدمران تجمعات القوات الأوكرانية ومخازن السلاح الأجنبي
11:31 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات عالية الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات الجيش الأوكراني.
وجاء في البيان: "وجّه سلاح الفضاء والبحرية الروسية ضربات متناهية الدقة وبعيدة المدى على مواقع تمركز الجنود الأوكران والمرتزقة الأجانب".
كما استهدفت الضربة مواقع تخزين الذخيرة والآليات الأجنبة الصنع التابعة للجيش الأوكراني، وتم ضرب جميع الأهداف بنجاح.
وأضاف البيان: "في اتجاه منطقة فريمسكي بالقرب من بلدة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، صدت الكتائب المدافعة والغارات الجوية وسلاح المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجمات سرايا المشاة المؤللة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مدعومة بأربع دبابات تم تدميرها جميعا و11 عربة قتالية مصفحة تم تدمير 7 منها.
وفي منطقة بريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجمات مجموعتين تكتيكيتين من السرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح، وبلغت خسائر العدو خمس دبابات وخمس عربات قتالية مصفحة.
وفي مناطق روفنوبل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنويه في مقاطعة زابوروجيه وحقول أكتيابر، دمرت القوات الروسية خمس دبابات معادية.
وعلى محور زابوروجيه
عطلت الطائرات الهجومية هجوم وحدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيربيانكي.
وفي المجموع ، خلال اليوم الماضي ، بلغت خسائر العدو في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 800 جندي أوكراني، و 20 دبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، و 15 عربة قتال مدرعة، ومدفعي "إم 777"، ومدغع مستا بي وآخر "دي 30، بالإضافة إلى راجمة غراد.