عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/البحرية-الروسية-وسلاح-الفضاء-الروسيين-يدمران-تجمعات-الأفراد-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية--عاجل-1078088939.html
البحرية وسلاح الفضاء الروسيان يدمران تجمعات القوات الأوكرانية ومخازن السلاح الأجنبي
البحرية وسلاح الفضاء الروسيان يدمران تجمعات القوات الأوكرانية ومخازن السلاح الأجنبي
اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات عالية الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات الجيش الأوكراني. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T11:31+0000
2023-06-14T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072405368_0:48:3557:2048_1920x0_80_0_0_474fc94aa0d29a466892620b2813023c.jpg
وجاء في البيان: "وجّه سلاح الفضاء والبحرية الروسية ضربات متناهية الدقة وبعيدة المدى على مواقع تمركز الجنود الأوكران والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "في اتجاه منطقة فريمسكي بالقرب من بلدة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، صدت الكتائب المدافعة والغارات الجوية وسلاح المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجمات سرايا المشاة المؤللة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مدعومة بأربع دبابات تم تدميرها جميعا و11 عربة قتالية مصفحة تم تدمير 7 منها.وفي منطقة بريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجمات مجموعتين تكتيكيتين من السرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح، وبلغت خسائر العدو خمس دبابات وخمس عربات قتالية مصفحة.وعلى محور زابوروجيه عطلت الطائرات الهجومية هجوم وحدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيربيانكي.وفي المجموع ، خلال اليوم الماضي ، بلغت خسائر العدو في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 800 جندي أوكراني، و 20 دبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، و 15 عربة قتال مدرعة، ومدفعي "إم 777"، ومدغع مستا بي وآخر "دي 30، بالإضافة إلى راجمة غراد.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أرقام-ضخمة-لقتلى-نظام-كييف-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078089812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072405368_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c5f94ebec9b93b03208f1f439ee642c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

البحرية وسلاح الفضاء الروسيان يدمران تجمعات القوات الأوكرانية ومخازن السلاح الأجنبي

11:31 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 14.06.2023)
© Sputnik . VASILEY BATANOV /  / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي
المشروع 1124 إم... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . VASILEY BATANOV /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات عالية الدقة وبعيدة المدى على احتياطيات الجيش الأوكراني.
وجاء في البيان: "وجّه سلاح الفضاء والبحرية الروسية ضربات متناهية الدقة وبعيدة المدى على مواقع تمركز الجنود الأوكران والمرتزقة الأجانب".

كما استهدفت الضربة مواقع تخزين الذخيرة والآليات الأجنبة الصنع التابعة للجيش الأوكراني، وتم ضرب جميع الأهداف بنجاح.

وأضاف البيان: "في اتجاه منطقة فريمسكي بالقرب من بلدة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، صدت الكتائب المدافعة والغارات الجوية وسلاح المدفعية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجمات سرايا المشاة المؤللة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مدعومة بأربع دبابات تم تدميرها جميعا و11 عربة قتالية مصفحة تم تدمير 7 منها.
وفي منطقة بريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجمات مجموعتين تكتيكيتين من السرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح، وبلغت خسائر العدو خمس دبابات وخمس عربات قتالية مصفحة.
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن أرقام ضخمة للخسائر البشرية لجيش نظام كييف منذ بداية "الهجوم المضاد"
11:40 GMT

وفي مناطق روفنوبل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنويه في مقاطعة زابوروجيه وحقول أكتيابر، دمرت القوات الروسية خمس دبابات معادية.

وعلى محور زابوروجيه عطلت الطائرات الهجومية هجوم وحدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيربيانكي.
وفي المجموع ، خلال اليوم الماضي ، بلغت خسائر العدو في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 800 جندي أوكراني، و 20 دبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، و 15 عربة قتال مدرعة، ومدفعي "إم 777"، ومدغع مستا بي وآخر "دي 30، بالإضافة إلى راجمة غراد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:26 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала