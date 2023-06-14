https://sputnikarabic.ae/20230614/البرلمان-اللبناني-يخفق-للمرة-الثانية-عشرة-في-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1078083680.html
البرلمان اللبناني يخفق مجددا في انتخاب رئيس للجمهورية
البرلمان اللبناني يخفق مجددا في انتخاب رئيس للجمهورية
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية في الجولة الأولى من التصويت، وذلك للمرة الثانية عشرة. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:45+0000
2023-06-14T08:45+0000
2023-06-14T09:11+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية".وحصل المرشح جهاد أزعور في الدورة الأولى على 59 صوتا، وسليمان فرنجية على 51 صوتا، فيما حصل زياد بارود على 7 أصوات، ولبنان الجديد على 8 أصوات، وجوزيف عون 1، وأسماء أخرى 1، بالإضافة إلى ورقة واحدة بيضاء.ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين، الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230612/جهاد-أزعور-يوضح-هدف-ترشحه-لرئاسة-الجمهورية-اللبنانية-1078031027.html
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لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم, العالم العربي
البرلمان اللبناني يخفق مجددا في انتخاب رئيس للجمهورية
08:45 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 09:11 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية في الجولة الأولى من التصويت، وذلك للمرة الثانية عشرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
" في لبنان، بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية".
وحصل المرشح جهاد أزعور في الدورة الأولى على 59 صوتا، وسليمان فرنجية على 51 صوتا، فيما حصل زياد بارود على 7 أصوات، ولبنان الجديد على 8 أصوات، وجوزيف عون 1، وأسماء أخرى 1، بالإضافة إلى ورقة واحدة بيضاء.
ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون
، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.
وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين، الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.