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https://sputnikarabic.ae/20230614/التمساح-الروسية-تنقض-على-مدرعات-أوكرانية-حاولت-اختراق-محور-زابوروجيه-فيديو-1078096648.html
"التمساح" الروسية تنقض على مدرعات أوكرانية حاولت اختراق محور زابوروجيه... فيديو
"التمساح" الروسية تنقض على مدرعات أوكرانية حاولت اختراق محور زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه على محور زابوروجيه. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:27+0000
2023-06-14T13:27+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وأظهر الفيديو المنشور، اليوم الأربعاء، تنفيذ طاقم مروحية "كا- 52" لهجوم ليلي، وجهت خلاله صاروخا مضادا للدروع نسف المدرعة الأوكرانية حال إصابتها.ويتم تسجيل جميع الضربات على العدو بواسطة كاميرا تحكم موضوعية عند العودة إلى مواقع القاعدة، يقوم الطاقم الهندسي بإعداد المروحيات لمزيد من الأعمال القتالية، وكل رحلة تختلف عن الرحلة السابقة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منذ بداية "الهجوم المضاد".وذكر البيان: "في المجموع، منذ 4 يونيو/ حزيران، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 7.5 ألف قتيل وجريح فقط على خط التماس، ناهيك عن قتلى العسكريين نتيجة استخدام أسلحة وطائرات روسية دقيقة بعيدة المدى في أعماق الأراضي الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230612/الكشف-عن-منفذ-مجزرة-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-الغربية-فيديو---1078024157.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

"التمساح" الروسية تنقض على مدرعات أوكرانية حاولت اختراق محور زابوروجيه... فيديو

13:27 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه على محور زابوروجيه.
وأظهر الفيديو المنشور، اليوم الأربعاء، تنفيذ طاقم مروحية "كا- 52" لهجوم ليلي، وجهت خلاله صاروخا مضادا للدروع نسف المدرعة الأوكرانية حال إصابتها.
ويتم تسجيل جميع الضربات على العدو بواسطة كاميرا تحكم موضوعية عند العودة إلى مواقع القاعدة، يقوم الطاقم الهندسي بإعداد المروحيات لمزيد من الأعمال القتالية، وكل رحلة تختلف عن الرحلة السابقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منذ بداية "الهجوم المضاد".
المروحية القتالية كا-52 أليغاتور خلال المسابقة الدولية أفيادارتس-2016 لأفضل طياري روسيا، في القاعدة الجوية-الفضائية الروسية تشاودا بمقاطعة فيودويسيا، بشبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
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وذكر البيان: "في المجموع، منذ 4 يونيو/ حزيران، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 7.5 ألف قتيل وجريح فقط على خط التماس، ناهيك عن قتلى العسكريين نتيجة استخدام أسلحة وطائرات روسية دقيقة بعيدة المدى في أعماق الأراضي الأوكرانية".
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