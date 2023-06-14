https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-الروسي-ينتقم-من-المسلحين-الأوكرانيين-الذين-قصفوا-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1078077792.html
الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو
الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو
نفذ طاقم المدفعية من المنطقة العسكرية الغربية، باستخدام مدافع "دي-30" و"مستا-بي"، عدة ضربات للقضاء على المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود، خلال... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T05:42+0000
2023-06-14T05:42+0000
2023-06-14T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام الطاقم بتحديد مواقع المسلحين وتدمير المدافع وقذائف الهاون وتراكم القوى العاملة للعدو بضربات محددة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من الأعمال القتالية.يقوم طاقم المدفعية أيضا بتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة، ومستودعات الذخيرة، والمعدات الخاصة بالأوكرانيين. كما تعمل أطقم الهاوتزر على مدار الساعة، وتساعد الطائرات المسيرة على تحديد الهدف وتعديل النار.وتتعرض مناطق حدودية في بيلغورود في الأيام الأخيرة، لغارات مكثفة من قبل مسلحين أوكرانيين، أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، بدأت السلطات، على إثرها، بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية، فيما تتصدى قوات الأمن والجيش لهجمات العدو.وتوغلت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، يوم 22 أيار/مايو، في منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، حيث استهدفت المدنيين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 13 مدنياً.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا، فيما فتحت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب ست مواد، بينها "هجوم إرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1078077145.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو
تابعنا عبر
نفذ طاقم المدفعية من المنطقة العسكرية الغربية، باستخدام مدافع "دي-30" و"مستا-بي"، عدة ضربات للقضاء على المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود، خلال العملية الخاصة.
قام الطاقم بتحديد مواقع المسلحين وتدمير المدافع وقذائف الهاون وتراكم القوى العاملة للعدو بضربات محددة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من الأعمال القتالية.
يقوم طاقم المدفعية أيضا بتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة، ومستودعات الذخيرة، والمعدات الخاصة بالأوكرانيين. كما تعمل أطقم الهاوتزر على مدار الساعة، وتساعد الطائرات المسيرة على تحديد الهدف وتعديل النار.
وتتعرض مناطق حدودية في بيلغورود في الأيام الأخيرة، لغارات مكثفة من قبل مسلحين أوكرانيين، أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، بدأت السلطات، على إثرها، بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية، فيما تتصدى قوات الأمن والجيش لهجمات العدو.
وتوغلت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، يوم 22 أيار/مايو، في منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، حيث استهدفت المدنيين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 13 مدنياً.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا، فيما فتحت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب ست مواد، بينها "هجوم إرهابي".