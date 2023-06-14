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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-الروسي-ينتقم-من-المسلحين-الأوكرانيين-الذين-قصفوا-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1078077792.html
الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو
الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو
نفذ طاقم المدفعية من المنطقة العسكرية الغربية، باستخدام مدافع "دي-30" و"مستا-بي"، عدة ضربات للقضاء على المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود، خلال... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T05:42+0000
2023-06-14T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام الطاقم بتحديد مواقع المسلحين وتدمير المدافع وقذائف الهاون وتراكم القوى العاملة للعدو بضربات محددة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من الأعمال القتالية.يقوم طاقم المدفعية أيضا بتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة، ومستودعات الذخيرة، والمعدات الخاصة بالأوكرانيين. كما تعمل أطقم الهاوتزر على مدار الساعة، وتساعد الطائرات المسيرة على تحديد الهدف وتعديل النار.وتتعرض مناطق حدودية في بيلغورود في الأيام الأخيرة، لغارات مكثفة من قبل مسلحين أوكرانيين، أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، بدأت السلطات، على إثرها، بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية، فيما تتصدى قوات الأمن والجيش لهجمات العدو.وتوغلت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، يوم 22 أيار/مايو، في منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، حيث استهدفت المدنيين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 13 مدنياً.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا، فيما فتحت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب ست مواد، بينها "هجوم إرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1078077145.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو

05:42 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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نفذ طاقم المدفعية من المنطقة العسكرية الغربية، باستخدام مدافع "دي-30" و"مستا-بي"، عدة ضربات للقضاء على المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود، خلال العملية الخاصة.
قام الطاقم بتحديد مواقع المسلحين وتدمير المدافع وقذائف الهاون وتراكم القوى العاملة للعدو بضربات محددة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من الأعمال القتالية.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
04:40 GMT
يقوم طاقم المدفعية أيضا بتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة، ومستودعات الذخيرة، والمعدات الخاصة بالأوكرانيين. كما تعمل أطقم الهاوتزر على مدار الساعة، وتساعد الطائرات المسيرة على تحديد الهدف وتعديل النار.
وتتعرض مناطق حدودية في بيلغورود في الأيام الأخيرة، لغارات مكثفة من قبل مسلحين أوكرانيين، أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، بدأت السلطات، على إثرها، بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية، فيما تتصدى قوات الأمن والجيش لهجمات العدو.
وتوغلت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، يوم 22 أيار/مايو، في منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، حيث استهدفت المدنيين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 13 مدنياً.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا، فيما فتحت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب ست مواد، بينها "هجوم إرهابي".
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БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
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