https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-السوداني-يؤكد-قيام-قوات-الدعم-السريع-باختطاف-واغتيال-والي-ولاية-غرب-دارفور--1078112782.html

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور

أكدت القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الخميس، قيام قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T22:25+0000

2023-06-14T22:25+0000

2023-06-14T22:48+0000

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وأدانت القوات المسلحة السودانية، في بيان، بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الغادر الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله أبكر.وأضاف البيان أن الوالي المغدور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة والمتمردين.وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام سودانية، أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور بالسودان خميس أبكر، مرجحة أنه قُتل على يد قوات الدعم السريع التي اعتقلته.وقال موقع "سودان نيوز" الإخباري السوداني: "مليشيا الدعم السريع المتمردة تبث فيديو يظهر والي غرب دارفور، الذي اختطفته اليوم مضرجا بالدماء ويرجح استشهاده".ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية. وأكد شهود عيان، يوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك"، "تصاعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات قبيلة وأخرى شبه عسكرية".وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230614/أنباء-عن-مقتل-والي-غرب-دارفور-بالسودان-بعد-احتجازه-لدى-قوات-الدعم-السريع-1078112369.html

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الوضع في الخرطوم الآن بث مباشر للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم السادس على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم 2023-06-14T22:25+0000 true PT43M41S

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سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي