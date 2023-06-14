https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-السوداني-يؤكد-قيام-قوات-الدعم-السريع-باختطاف-واغتيال-والي-ولاية-غرب-دارفور--1078112782.html
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور
أكدت القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الخميس، قيام قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T22:25+0000
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وأدانت القوات المسلحة السودانية، في بيان، بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الغادر الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله أبكر.وأضاف البيان أن الوالي المغدور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة والمتمردين.وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام سودانية، أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور بالسودان خميس أبكر، مرجحة أنه قُتل على يد قوات الدعم السريع التي اعتقلته.وقال موقع "سودان نيوز" الإخباري السوداني: "مليشيا الدعم السريع المتمردة تبث فيديو يظهر والي غرب دارفور، الذي اختطفته اليوم مضرجا بالدماء ويرجح استشهاده".ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية. وأكد شهود عيان، يوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك"، "تصاعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات قبيلة وأخرى شبه عسكرية".وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230614/أنباء-عن-مقتل-والي-غرب-دارفور-بالسودان-بعد-احتجازه-لدى-قوات-الدعم-السريع-1078112369.html
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الوضع في الخرطوم الآن
بث مباشر للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم السادس على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور
22:25 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 22:48 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
أكدت القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الخميس، قيام قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر.
وأدانت القوات المسلحة السودانية، في بيان، بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الغادر الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله أبكر.
وأضاف البيان أن الوالي المغدور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة والمتمردين.
وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام سودانية، أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور بالسودان خميس أبكر، مرجحة أنه قُتل على يد قوات الدعم السريع التي اعتقلته.
وقال موقع "سودان نيوز" الإخباري السوداني: "مليشيا الدعم السريع المتمردة تبث فيديو يظهر والي غرب دارفور، الذي اختطفته اليوم مضرجا بالدماء ويرجح استشهاده".
ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية. وأكد شهود عيان، يوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك
"، "تصاعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات قبيلة وأخرى شبه عسكرية".
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان
، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.