https://sputnikarabic.ae/20230614/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-القضاء-على-خلية-إرهابية-شرقي-البلاد-1078086464.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن القضاء على "خلية إرهابية" شرقي البلاد
الحرس الثوري الإيراني يعلن القضاء على "خلية إرهابية" شرقي البلاد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان شرقي إيران". 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T10:29+0000
2023-06-14T10:29+0000
2023-06-14T10:29+0000
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الحرس الثوري أعلن القضاء على خلية إرهابية مسلحة جنوب شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أنه "تمت ملاحقة الخليةوالقضاء عليها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له".وأوضحت الوكالة الرسمية أنه "في هذه العملية المباغتة، قتل إرهابيان واعتقل آخر، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات".وكان ضابط في الحرس الثوري الإيراني قُتل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تعرضه لهجوم بالرصاص على يد مسلحين أمام منزله في العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.وفي منتصف الشهر ذاته، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وآخر من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، في أكتوبر/ تشرين الأول، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد. قتل موظف في الحرس الثوري، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تجهيز-سفنه-الحربية-بصواريخ-عمودية-وصواريخ-مداها-ألفي-كيلومتر-1078031996.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن القضاء على "خلية إرهابية" شرقي البلاد
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان شرقي إيران".
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الحرس الثوري أعلن القضاء على خلية إرهابية مسلحة جنوب شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أنه "تمت ملاحقة الخليةوالقضاء عليها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له".
وأوضحت الوكالة الرسمية أنه "في هذه العملية المباغتة، قتل إرهابيان واعتقل آخر، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات".
وكان ضابط في الحرس الثوري الإيراني قُتل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تعرضه لهجوم بالرصاص
على يد مسلحين أمام منزله في العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي منتصف الشهر ذاته، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.
كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني
وآخر من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، في أكتوبر/ تشرين الأول، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد. قتل موظف في الحرس الثوري، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد.