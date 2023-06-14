https://sputnikarabic.ae/20230614/الحشد-الشعبي-يكشف-عن-امتلاكه-لطائرة-مسيرة-هجومية-1078106584.html
"الحشد الشعبي" يكشف عن امتلاكه لطائرة مسيرة هجومية
"الحشد الشعبي" يكشف عن امتلاكه لطائرة مسيرة هجومية
أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الأربعاء، ولأول مرة، عن امتلاكها لطائرة مسيرة هجومية "M6". 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T16:22+0000
2023-06-14T16:22+0000
2023-06-14T16:22+0000
العراق
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحشد الشعبي العراقي كشف عن امتلاكه لطائرة مسيرة هجومية "M6"، وذلك من بين الأجهزة والمعدات العسكرية التي في حوزتها، بهدف حماية أمن وسلامة العراق من بطش ما أسماه بـ"الجماعات الإرهابية وصد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق".وأكدت الوكالة أن إعلان الحشد الشعبي عن الطائرة المسيرة جاء على هامش امتداد البرامج والاحتفالات الجارية في العراق، والخاصة بالذكرى السنوية التاسعة لتدشين "قوات الحشد الشعبي"، والتي تأسست من أجل محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، في محافظة نينوى العراقية، آنذاك.وأشارت إلى أن حصول قوات الحشد الشعبي على طائرات مسيرة متقدمة يعتبر إضافة نوعية لتسليحه في العراق، وهو الأمر الذي يزيد بدوره من قدراتها الرادعة، ما يجعلها تمثل تهديدا واضحا للتمركزات التسليحية العسكرية المعادية للعراق، وكذلك للقوات العسكرية الأمريكية الموجودة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230410/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-عملية-أمنية-واسعة-في-صلاح-الدين-1075733888.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
"الحشد الشعبي" يكشف عن امتلاكه لطائرة مسيرة هجومية
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أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الأربعاء، ولأول مرة، عن امتلاكها لطائرة مسيرة هجومية "M6".