https://sputnikarabic.ae/20230614/الخارجية-الأمريكية-الحوار-الدبلوماسي-يجنب-واشنطن-وبكين-أي-صراع-محتمل-1078098242.html
الخارجية الأمريكية: الحوار الدبلوماسي يجنب واشنطن وبكين أي صراع محتمل
الخارجية الأمريكية: الحوار الدبلوماسي يجنب واشنطن وبكين أي صراع محتمل
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أملها في أن يؤدي الحوار الدبلوماسي بين واشنطن وبكين إلى تجنب أي صراع محتمل بين البلدين. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:59+0000
2023-06-14T13:59+0000
2023-06-14T13:59+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح أدلى به دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الأربعاء.وقال كريتنبرينك إن "الولايات المتحدة تأمل أن يساعد الانخراط المستقبلي مع الصين في تقليل مخاطر سوء التقدير وتجنب صراع محتمل بين البلدين".ولفت إلى أهمية الحوار السياسي بين البلدين، خاصة في ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، التي يقوم بها الأسبوع الجاري.ولفت مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستجري في بكين سلسلة من الارتباطات المهمة في إطار العلاقات الثنائية، التي تمر بلحظات مهمة في الوقت الحالي، داعيا إلى تجنب مخاطر سوء التقدير، التي قد تقود إلى صراع بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الخارجية-الصينية-أمريكا-تسيء-استخدام-هيمنة-الدولار-ونحثها-على-تبني-سياسات-مالية-ونقدية-مسؤولة-1077903841.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الخارجية الأمريكية: الحوار الدبلوماسي يجنب واشنطن وبكين أي صراع محتمل
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أملها في أن يؤدي الحوار الدبلوماسي بين واشنطن وبكين إلى تجنب أي صراع محتمل بين البلدين.
واشنطن - سبوتنيك
. جاء ذلك في تصريح أدلى به دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الأربعاء.
وقال كريتنبرينك إن "الولايات المتحدة تأمل أن يساعد الانخراط المستقبلي مع الصين في تقليل مخاطر سوء التقدير وتجنب صراع محتمل بين البلدين".
ولفت إلى أهمية الحوار السياسي بين البلدين، خاصة في ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن إلى بكين، التي يقوم بها الأسبوع الجاري.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستجري في بكين سلسلة من الارتباطات المهمة في إطار العلاقات الثنائية
، التي تمر بلحظات مهمة في الوقت الحالي، داعيا إلى تجنب مخاطر سوء التقدير، التي قد تقود إلى صراع بين البلدين.