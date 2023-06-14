https://sputnikarabic.ae/20230614/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أرقام-ضخمة-لقتلى-نظام-كييف-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078089812.html

الدفاع الروسية تكشف عن أرقام ضخمة للخسائر البشرية لجيش نظام كييف منذ بداية "الهجوم المضاد"

الدفاع الروسية تكشف عن أرقام ضخمة للخسائر البشرية لجيش نظام كييف منذ بداية "الهجوم المضاد"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منذ بداية "الهجوم المضاد". 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T11:40+0000

2023-06-14T11:40+0000

2023-06-14T12:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكر البيان: "في المجموع، منذ 4 يونيو/ حزيران، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 7.5 ألف قتيل وجريح فقط على خط التماس، ناهيك عن قتلى العسكريين نتيجة استخدام أسلحة وطائرات روسية دقيقة بعيدة المدى في أعماق الأراضي الأوكرانية".وعلى محور دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لمجموعة القوات "الجنوبية" في منطقتي بيرفومايسكوي وبيتريفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية في صد هجومين للعدو.وفي منطقتي سيفيرسك مالي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء المدفعية 45 ولواء المشاة الآلي 57.وعلى محور كوبيانسك، تم قمع أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع من خلال الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" في مناطق سينكوفكا وبيريستوفوي وأرتيموفكا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور زابوروجيه، عطلت الطائرات الهجومية هجوم وحدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيربيانكي.وفي المجموع، خلال اليوم الماضي ، بلغت خسائر العدو في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 800 جندي أوكراني، و20 دبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، و15 عربة قتال مدرعة، ومدفعي "إم 777"، ومدغع مستا بي وآخر "دي 30، بالإضافة إلى راجمة غراد.وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" خسائر فادحة بوحدات العدو في مناطق نيفسكوي، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحقول سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 60 فردًا عسكريًا، وعربة قتال مشاة، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر دي-20 وراجمة غراد.وفي منطقة مدينة زابوروجيه، تم تدمير محطة رادار "بي-18" لكشف وتعقب الأهداف الجوية.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" بريطانيي الصنع، وأربع ضواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع.

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روسيا, رصد عسكري