https://sputnikarabic.ae/20230614/الرئيسان-الصيني-والفلسطيني-يجريان-مباحثات-ثنائية-في-بكين-1078089922.html

الرئيسان الصيني والفلسطيني يجريان مباحثات ثنائية في بكين

الرئيسان الصيني والفلسطيني يجريان مباحثات ثنائية في بكين

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بكين. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T11:53+0000

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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن شي استقبل عباس، اليوم الأربعاء، في بكين، خلال زيارته الرسمية للبلاد.وبحث الرئيسان آخر المستجدات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يتم بذله من جهود لدعم مساعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.كما تناولت مباحثاتهما إصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول قانونية النظام الذي أقامته إسرائيل "الأبارتهايد" (نظام الفصل العنصري) على أرض فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وبدأ الرئيس الفلسطيني زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها علاقات بلادها مع الصين في ظل الثقة المتبادلة وعلاقات التعاون التي نمت بصورة كبيرة على مدى العقود الماضية.وتتزامن زيارة عباس إلى الصين مع الاحتفال بالذكرى الـ 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين.كما تأتي الزيارة بعد أيام من عرض الصين مساعدتها للقيام بدور الوسيط بهدف إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

https://sputnikarabic.ae/20230610/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-أمريكا-فقدت-أهليتها-في-أن-تكون-وسيطا-للسلام-مع-إسرائيل-1077984426.html

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